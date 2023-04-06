CVK MADENCİLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA 2023 - CVK Maden Halka Arz Kaç Lot Verir, Eşit Mi, Oransal Mı?

Şirket, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca herhangi bir bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağına, dolaşımdaki pay miktarının bu suretle arttırılmayacağına, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacakları ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacakları ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.

Şirket'in pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacağı, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işleme konu etmeyeceği ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğine dair taahhütte bulunmuştur.