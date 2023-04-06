CVK MADENCİLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA 2023 - CVK Maden Halka Arz Kaç Lot Verir, Eşit Mi, Oransal Mı?

CVK Maden halka arz kaç lot veriyor? sorusu 6 Nisan tarihi ile merak edilmeye başlandı. Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan CVK Maden İşletmeleri halka arz talebi geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Bu hafta başlayacak halka arz sürecinde "CVK Madencilik halka arz eşit mi, oransal mı?" sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. Yatırımcıların ve yatırım yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği süreçte halka arz 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Peki, CVKMD hangi bankalar veriyor? İşte halka arz sürecinin tüm detayları… CVK MADENCİLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?
İşte CVK Maden halka arzına katılım sağlanabilecek bankalar ve aracı kurumlar, konsorsiyum üyeleri
CVK MADEN HALKA ARZ NE ZAMAN?
- A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Akbank A.Ş.
- ALB Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası
- Alternatif Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Denizbank A.Ş.
- Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Bankası A.Ş.
- ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- ING Özel Bankacılık şubeleri
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Bankası A.Ş.
- InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odeabank A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- QNB Finans Bank A.Ş.
- Sanko Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıflar Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Bankası A.Ş.
Cvk Maden İşletmeleri halka arz talebi geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştı. Cvk Madencilik halka arz 6 ve 7 Nisan tarihlerinde iki gün boyunca gerçekleştirilecek. CVK MADENCİLİK (CVKMD) EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
Cvk Maden İşletmeleri halka arzında 1 TL nominal bedelli paylar, 105 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satılan paylar ise SPK'nin son düzenlemesinden sonra bireysele eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. CVK MADEN KAÇ LOT VERİR?
CVK madencilik toplamda 8.400.000 TL lot verecek. CVKMD halka arzında 8.400.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecek olup şirket, 7.000.000 TL sermaye artırımıyla birlikte ortaklara ait 1.400.000 TL nominal değerli payın satışını gerçekleştirecek. Mevcut duruma göre Cvk Maden İşletmeleri halka arz büyüklüğü yaklaşık 882 milyon TL olurken ve böylece şirketin halka açıklık oranı %20 olacak. CVK MADENCİLİK HİSSE KODU NEDİR?
CVK Maden hisse kodu #CVKMD olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
|Şirket
|CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Borsa Kodu/Ticker
|CVKMD
| Aracılık Yöntemi
|En iyi gayret aracılığı
| Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|35.000.000,00 TL nominal
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|42.000.000,00 TL nominal
| Halka Arz Miktarı ve Türü
| 7.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
1.400.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam 8.400.000 TL nominal
| Halka Arz Büyüklüğü
| 882.000.000 TL
| Halka Açıklık Oranı
|%20,00
| Halka Arz Fiyatı
|105,00 TL
| Halka Arz Tarihleri
|06 - 07 Nisan 2023
| Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
| Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|Yıldız Pazar
| Tahsisatlar
| 5.880.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) - Eşit Dağıtım
420.000 TL nominal Şirket Çalışanları (%5) - Eşit Dağıtım
1.260.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%15) - Serbest Dağıtım
840.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10) - Serbest Dağıtım
| Taahhütler
| Şirket, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca herhangi bir bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağına, dolaşımdaki pay miktarının bu suretle arttırılmayacağına, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.
Şirket'in mevcut pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacakları ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacakları ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.
Şirket'in pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacağı, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işleme konu etmeyeceği ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğine dair taahhütte bulunmuştur.
| Diğer Taahhütler
| Şirket'in halka arzdan 725 milyon TL toplam net gelir elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %30'unun yeni Maden Lisanslarının alımında ve işletme sermayesi olarak; %70'lik kısmının ise maden ruhsatı şirket adına kayıtlı Balıkesir Sarıalan bölgesindeki altın madeni sahasında kurulacak olan maden ocağı üretim tesisinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
| Fiyat İstikrarı
| Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.
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