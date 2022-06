CANLI: Erden Timur konuşuyor!

CANLI AKTARIYORUZ!

ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI

"13 yerli, 13 yabancı, 23 altyapı oyuncumuz var. Toplam rakam 46 oyuncumuz var. 21 oyuncumuz kiradan dönüyor. Bunların içerisinde altyapı da önemli bir rakam tutuyor. Geçtiğimiz sezonki net maaş bütçesi 27 milyon euro. Vergi yasası değiştiği için 1.67 çarpanı var. 1 milyon dolar ödüyorsanız kulübe maliyeti 1.67 milyon dolar. Önceden bu 1.17 milyon dolardı."



"GİDECEK İSİMLER OLACAK"



"Net maaş 27 dediğimiz başka bir noktaya geçiyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl tahakkuk eden Mustafa Muhammed ödemesiyle birlikte 30.7 milyon euro bonservis için harcanmış. Yeni bir yapılanmaya girildi, gençleşme politikasına girildi. Bunlar Galatasaray için önemliydi. 1 yabancı kontenjanımız var. Dolayısıyla gidecekler olacak. Yabancı ve yerli oyunculardan bir kısmının 1 yıldan daha az sözleşme bitimine kaldı. Dolayısıyla kiralık gönderme durumu söz konusu olamıyor. Dolayısıyla önemli bir mühendislik gerekiyor. Yabancı kontenjanının açılması gerekiyor. Hocamızla anlaşma yapıldı. Mevcut teknik direktör ve sportif direktörle fesih gerçekleşti."



"EMANET BİR İŞ YAPIYORUZ"



"Mümkün olduğu kadar sorumlu davranmak zorundayız. Mümkün olduğu kadardan kastım şu, emanet bir iş yapıyoruz, emanet iş başkasının parası, o parayı bizler yöneticiler bağışlıyorsa da bağışlamıyorsa da başkasının parası. Basketbolda bunu anlattım. 1 kuruşuna bile dikkat ederek harcamak gerekli. Sanki sen veriyorsun gibi yapıyorlar. Benim vakfım var. 1 saniye önce sizin paranızdır, 1 saniye sonra parayı vakfa geçince artık başkasınındır. O parayı yanlış harcarsanız hapse girersiniz. Hocayla sözleşmeyi de 1 günde feshedebilirdiniz ama sorumlu davranmak gerekiyordu."



"71 MİLYON EURO ÖDENDİ"



"Toplam kadro bütçemiz, geçen seneki bonservis bütçemiz 30.7 milyon euro, kadromuzda bulunan oyuncuların bonservis bütçesi 67 milyon 880 bin euro. Bunun dışında imza bedelleri var. 3 milyon 291 bin euro. Yani baktığınızda 71 milyon euro gibi bir kadromuzun bugüne kadar bonservislerine ve imzaların ödenmiş bedel var."



"FUTBOLUN BÜTÇESİ AZALDI"



"Geçmiş günlerde bazı şeyleri yapmak daha kolaydı. Türkiye'de futbolun bütçesi azaldı ama dünyada pandemide gelirler azalırken artıyor. Yüzde 25-30 artmış bir durum var. Tam tersine bir durum var. Orta sıra takımlardan bazı rakamlara bakıyoruz. Hepimizin gönlündeki noktalar değil de daha orta sıra takımlarından Wolfsburg, son 5 yılda 245 milyon dolar harcamış. Ne kadar gelir yapmış diyorum 79 milyon dolar. Her sene 50 milyon dolar verebiliyorlar bonservise. Rennes 280 harcamış 5 yılda, 190 da gelir olmuş. Mevcut durum bu, durumumuz bu. Biz mevcut durumda ne yapacağız, en önemli kısım bu."



"TEKNİK HEYETİN RAPORU ESAS"



"Sportif direktör ve hocamızla anlaştık. Kısa vadeli aksiyonlar var. Uzun vadede daha fazla aksiyon alacağız. Bu bir emanet iş. Teknik heyetin raporu esas. Onların hepsinin dataya dayandırılarak transfer kararı verilecek. Hocamızın raporuna göre takviye edeceğimiz pozisyonlar var. Görüşmelere başlanmıştı zaten, devam ediyor. Seçimden önce yapılmış olan belli görüşmeler var. Seçim dönemleri normalde martta olur. Martta birileriyle el sıkışmak daha kolaydır. Zaten haziranda seçim yapıldı. Seçimden 15 gün önce konuştuğumuz insanların sizi 15 gün bile beklemesi söz konusu olamıyor. O yüzden isim telaffuz etmedik. Gerekli noktalar tespit edildi. İhtiyaç duyulan mevkilere Galatasaray'ın parasını doğru kullanarak hareket edeceğiz. Şu sonuç çıkmasın; Ucuza az değil, gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek. İyi kadrolar kurulacak. En önemli düsturumuz, gelecekten çalarak değil."



"ASIL KİMLİĞİM TARAFTARLIK"



"Benim de asıl kimliğim taraftarlık. Hepimizin ortak amacı şampiyon olmak. Biz sportif bir derneğiz. Bugünü kazanıp geleceği kaybederek olmayacak şekilde. İnce elenip sık dokunulacak. Bu pozisyonlarla ilgili yurt içi ve dışında görüşmeler yapılıyor. İlk 11'de 3 yerli olacağı için farkı yaratacak olan burası. Transfer hazırlığı aslında 1 yıl önceden yapılıyor, çok gecikmeliyiz. Aksiyon anlamında 2-3 ay gecikmeliyiz. Bu farkı kapatmak için yoğun uğraş veriliyor. Her konuda çok detaylı çalışılıp kamuoyunu geçici olarak mutlu etmek değil de kalıcı olarak çözüm üretmek için her aksiyon yapılıyor. Bu doğrultuda da önümüzdeki haftadan itibaren aksiyonların sonucu gelecek."



"FARKLI OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"



"Stratejik sıralama yapmıyoruz. Önce iyi bir oyuncu açıklayalım da nabız düşsün, sonra böyle yapalım falan filan... Masanın karşısında kim, hangi histeyse buradaki insanlar da aynı histe. Farklı olması düşünülemez. Hayatta en büyük strateji, strateji yapmamak, doğru olanı yapmaktır. Düzgün davranmaktır. Yerli opsiyonu için yerli anlaşıyorsak o. Rotasyon oyuncusudu o. Ana kadroyu ise herkesi tatmin edecek ölçüde, Galatasaray'ın çıkarlarına uygun biçimde oluşturacağız."



YENİ SEZON HAZIRLIKLARI



"Sezonu pazartesi açıyoruz. Kamp 7-19 Temmuz Avusturya'da, Graz yakınlarında. Hazırlık maçları set edildi, hocamız onayladı. 26-30 Temmuz için Innsbruck tarafına gidiyoruz, oradaki hazırlık maçları da set edildi. En geç 31'inde Türkiye'ye döneceğiz."



"BASKETBOL TRANSFERLERİ TAMAMLADIK"



"Basketbola devam ediyoruz. Basketbolda geçen sene başında takımın durumu bir önceki sene iyi olmadığı için transfer zordu. Basketbolu güzelliklerle anıyoruz. Hızlı aksiyonlar anılıyor. Tüm transferleri tamamladık neredeyse. 1-2 takviye kaldı. Bugün ve yarından itibaren tek tek açıklayacağız. Önümüzdeki sezon hedef daha da büyüdü. 5 yılı planladık orada. Bu transferlerden sonra da geçen seneki atmosferi yeniden yaşamak istiyoruz, bu yüzden kombine, loca satışına başlanacak. Basketbol tarafında her şey çok olumlu gidiyor."



FUTBOLDA YENİ YAPILANMA

Yabancı futbolculara gelen teklif var mı?

SÖZLEŞMESİ BİTENLER; ARDA TURAN

"İKİ UCU ZORLU DEĞNEK"

"TÜM PARAYI VERECEKSİNİZ"

"MENAJERİMLE KONUŞUN DEDİ"

"EN ÖNEMLİ GERÇEK ALTYAPIDIR"

KİRADAN DÖNECEKLER

"TORRENT KONUSUNDA AVANTAJLIYIZ"

"İKNA İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

"SÖZ BÜYÜK KAVRAMDIR"

"Toplantımızın amacı mevcut durum hakkında bilgilendirme ve süreçleri şeffaf yürütme çabası. Galatasaray'ın menfaatleri gereği, transfer dönemlerinde çoğu şeyin şeffaf olması gibi bir durum Galatasaray çıkarlarının aleyhine. Bu yüzden mümkün olduğu kadar şeffaf olacağız.""Ben Sportif AŞ'de futboldan sorumluyum. Cenk Bey, futbol direktörü olacak. Teknik heyet ve kadro şu an kuruluyor. Hocamız geldi. Bizim amacımız, 5 yıllık bir planlama yapmak. Orta vadeli plan yapılmıyorsa şahsen bir şeyin yapılacağını inanmıyorum. Yapılıyorsa da kısmet faktörü öne geçer. Şu an önceliğimiz kısmen yapılanma ve kadroyu oluşturma. Şu an belli olan Futbol AŞ'de futboldan sorumluyum, Cenk Bey de futbol direktörü.""Futbol direktörü de atandıktan sonra da görüşmeler yapılıyor. Yazılı olarak gelen bir teklif yok, sözlü olarak var. Öncelikli olarak biz sporcularla görüşeceğiz. Gitmek isteyen varsa değerlendirilebilir. Gitmek isteyenlerle konuşup kalmasına da ikna edebiliriz. Kerhen kalmak, soru işaretiyle kalmak olmaması lazım. Oyuncularımızın hepsinin sahada karakter koyması lazım. Öyle bir şey olursa ve gerçekten Galatasaray'ın çıkarlarına uygunsa değerlendirilir. Kimse gitmek istemiyorsa ve biz tutmak istiyorsak gitmeyeceğiz. Sözlü olarak teklifler var ama satmayı şu an düşünmediğimiz için şu an öyle bir şey yok.""Sözleşmesi biten oyuncularla devam edip etmeme hocanın kararına göre. Birçoğuyla vedalaştık ama. Arda Turan ile ben hep görüşürüm. O da Galatasaray'ın sporcu anlamında en kariyerli futbolcusu. Çok da değerli, içten bir kardeşim.""Mevcutta değerli bir scout ekibimiz var, idari olarak değerli arkadaşlar var. Onlarla süreci götürüyoruz. Bugünkü konsantrasyonumuz çok çok büyük oranda kadro yapılanması. Türkiye'ye göre bile 2 ay gecikmeliyiz. Seçimin bu tarihlerde olması tabloyu olumsuz etkiliyor. Herkes yolun yüzde 70'ini yürümüş. Geciktiğiniz için ekonomi ona göre zorlanıyor. Pazarlıklar falan ona göre yürüyor. Hem oyuncu havuzu dar, hem de bütçeler yüksek oluyor.""İlk başta sürece ben de salı günü akşam başkan böyle bir görev düşündüğünü bana söyledi. Altyapıyla ilgilenmek gibi bir düşüncem vardı. A takım tarafıyla ilgili sürecin içerisinde değildim. Takdir edersiniz ki çok büyük bir sorumluluk. Galatasaray'ın geleceği için olan projelerin, neredeyse çoğundan sorumluyum. En az kısa vadeli sportif başarı kadar önemli, çünkü uzun vadeli sportif başarıya oradan gidiliyor.""Değerlenmek istedim. Görevden kaçmak istemedim. İki ucu zorlu değnek. Zorlu olunca, geçmişte başkalarına sorduğum soruları, büyük konuşunca Allah karşına çıkarıyor. Aynısı karşıma çıktı. 'Galatasaraylı mısın, değil misin. Kendini mi düşünüyorsun' falan. Bekara boşamak kolay gibi. 2 gün aldı yani. Sonuçta görevden kaçılmaz. Kabulünden sonra, ilk olarak eski yöneticilerimizi sağolsunlar Galatasaray'da taş üstüne taş koyan herkese teşekkür etmek lazım. Ayrılıkçı olmamak lazım.""Hem hocayla, hem Pasquale ile görüşmeler oldu. Yeni gelen ekip olarak sizle çalışmak istemiyoruz deyince farklı olur. Yeni ekip var, müsaade etmek lazım ne düşünüyorsunuz dediğinde... Tüm parayı vereceksiniz, sizle çalışmak istemiyoruz, bugüne kadar çalışmanızdan ötürü teşekkür edersiniz ama kalan ödemeleri yaparsınız. Biz böyle bir şey yaptık. Bu görüşmeyi yaptım. 1 gün sonra Torrent, çarşamba görüştüm Torrent ile, perşembe veya cuma gitti.""Eski yöneticiyle görüştük ve Torrent ile görüşmesini istedik. İlk başta görüşme talebinde bulunduk, 'Menajerimle konuşun' dedi Torrent. Sonra yüz yüze görüşme isteği oldu. Burada geldiler, görüştüler. Biz bir indirim beklentisindeydik. Tazminat başka, haksız fesih başka bir şey. Bu süreci şekilde yönetseydik, tabii ki tazminat insanların hakkı, her ne kadar tanımlasan da tanımlamasan da. Bir indirim bekledik. Sağolsun Sensibile indirim yaptı. Onla karşılık anlaşarak sulh protokolüyle sonuçlandırdık. Sayın Torrent, yüzde 5 indirim yapabileceğini söyledi. Maiyeti de şudur, hiç yapmadım dememek için. İndirim olursa ödeme yaparız, yoksa dava yoluyla bir sonuçlandırma olur. Torrent, eğrisiyle doğrusuyla çaba göstermiş. Galatasaray kültürü gereği teşekkür etmek gerekir. Bu yolu tercih etti.""Galatasaray'ın en önemli gerçeği altyapıdır. En çok uğraşacağımız konu, kurtuluşumuz altyapıdır. Hem Galatasaray'a hizmet, hem de ülke sporuna hizmet anlamında. Okan Hocamızın altyapıdan yetişmiş bir hoca olarak gelmesi çok pozitiftir. Kısa vadede başarılı olalım, insanlardan takdir görelim değil de ne olursa olsun altyapıyı yapalım, geleceği kurtaralım tercihi belirliyor. Bizim en önemli tercihimiz altyapı. Altyapı projemizi webinarda anlattım, üyelere konuştuk. Bir sürü modelde çalışmalar yaptık. Mevcuttaki altyapı kadrolarıyla bir araya gelinecek, 10 yıllık bir planlama yaptık. Altyapıda daha kısa süreli planlama olmaz. Önümüzdeki günlerde, aylarda paylaşacağız."Yunus Akgün da, Okan Kocuk da, Emre Akbaba da iyi performanslar sergilediler. Hocamız zaten kadroda görmek istiyor. Bizle birlikte olacaklar. Altyapıdan gelecekler var. Kampta birçoğuna şans tanınacak. Galatasaray altyapısı a takıma gitme şansı yüksek diye anılırdı eskiden. Son yıllarda bu algı biraz değişti. Birçok altyapı oyuncusunu kadroya alacağız. Birçok model olacak. Yurt dışında pilot kulüplerden, 'feeder' kulüp anlaşmalarına kadar."Torrent konusunda avantajlı olduğumuz yönleri biliyoruz. Davanın neticesinde de en son gelinebilecek nokta, Torrent'in bugün istediği şey. Baktığınızda bu bir tercihtir. Gelin biz sulhla anlaşalım diyoruz. Sözleşmesel olarak hakkınız var ama çalışmadan alınacak bir para bu, gelin indirime gidin. Dava olumsuz sonuçlansa bile bugün Torrent'in istediği ücret verilecek. Dolayısıyla hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek.""Bu sezon verilecek maaş ve bonservis bütçesi belli. 2-3-4 haftada tüm transferi bitirmek zorundayız. Biraz daha geniş aralıkta bütçeler belli. Gelecek sene Avrupa'da oynayamıyoruz. Futbolcuların gelmesi noktasında önemli bir eşik. Ya gelmek istemiyorlar Avrupa olmayınca, gelişimin düşünen oyuncular açısından söylüyorum. İkna etmek için her şeyi yapıyoruz. Veya daha fazla rakam vermek zorunda kalıyorsunuz.""Söz, çok büyük kavramdır. Söz, başka bir şeydir. Gece gündüz her şeyi yapacağımızı, bunun için maddi manevi her türlü fedakarlığın yapılacağının tabii ki sözü veriyorum. Yüzlerce defa bu sözü veririm. Sistemli, düzenli şekilde Galatasaray'ın geleceği de düşünerek... Beylik laf olarak algılamasın kimse. Benim kişisel olarak da en hassas olduğum, yönetimimizin de hassas olduğu konu bu. Bugün için geleceği feda etmemek gerekiyor. 67-70 milyon euro'luk bir kadro bu. Ne kadara satabiliriz, hepimizin düşünmesi lazım. İnşallah daha fazlası olur ama Wolfsburg'lar, Rennes'ler gelir gider farkı o. Dükkanı kapasak ne eder mantığıyla, dükkanı kapasalar 250-300 milyon euro'luk oyuncuları var. Bu, şu demek değil. Tamamen gençler değil, kadronun olgunluğa da ihtiyacı var. Bazı oyuncular olgunluk için, bazı oyuncular gelecek için. Bazı yerlerde satın alma opsiyonlu kiralık olacak. Bazı yerlerde gelecek için, çok duyulmamış, çok izlenerek alınacak. 6-7 yerde sporcuyu kontrol ediyoruz, bu hata olmayacak anlamına gelmiyor. İyi insanları toplarsın, tamamen gerçekten de doğruyu yapmaya çalışırsan başarı geliyor. Bizi takdir etsinler diye alırsanız sonucu kötü oluyor."