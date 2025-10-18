Haber Tarihi: 18 Ekim 2025 17:28 -
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Ekim 2025
Bugün (18 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 18 Ekim maç takvimi
18 Ekim Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 18 Ekim Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
18 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 18 Ekim maç takvimi 18 EKIM GÜNÜN MAÇLARI 14:30 Konyaspor-Kocaelispor (beIN Sports 2)17:00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)17:00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (beIN Sports 1)20:00 Başakşehir FK-Galatasaray (beIN Sports 1)1. Lig13:30 Manisa FK-Erzurumspor FK (TRT Tabii Spor 6)13:30 Van Spor FK-Pendikspor (TRT Spor)16:00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (TRT Spor)19:00 Hatayspor-Çorum FK (TRT Spor)İngiltere - Premier Lig14:30 Nottingham Forest-Chelsea17:00 Manchester City-Everton17:00 Sunderland-Wolverhampton17:00 Brighton & Hove Albion-Newcastle United17:00 Burnley-Leeds United17:00 Crystal Palace-Bournemouth19:30 Fulham-Arsenalİspanya - LaLiga15:00 Sevilla-Mallorca17:15 Barcelona-Girona19:30 Villarreal- Real Betis22:00 Atletico Madrid-Osasunaİtalya - Serie A16:00 Pisa-Hellas Verona16:00 Lecce-Sassuolo19:00 Torino-Napoli21:45 Roma-InterFransa - Ligue 118:00 Nice-Lyon20:00 Angers-Monaco22:05 Marsilya-Le HavreAlmanya - Bundesliga16:30 Wolfsburg-Stuttgart16:30 Heidenheim-Werder Bremen16:30 Köln-Augsburg16:30 RB Leipzig-Hamburg16:30 Mainz 05-Bayer Leverkusen19:30 Bayern Münih-Borussia Dort mund
