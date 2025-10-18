Haber Tarihi: 18 Ekim 2025 17:28 - Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 17:28

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Ekim 2025

Bugün (18 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 18 Ekim maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Ekim 2025
Abone Ol
18 Ekim Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 18 Ekim Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

18 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 18 Ekim maç takvimi

18 EKIM GÜNÜN MAÇLARI

14:30 Konyaspor-Kocaelispor (beIN Sports 2)

17:00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

17:00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (beIN Sports 1)

20:00 Başakşehir FK-Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Manisa FK-Erzurumspor FK (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Van Spor FK-Pendikspor (TRT Spor)

16:00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

19:00 Hatayspor-Çorum FK (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

14:30 Nottingham Forest-Chelsea

17:00 Manchester City-Everton

17:00 Sunderland-Wolverhampton

17:00 Brighton & Hove Albion-Newcastle United

17:00 Burnley-Leeds United

17:00 Crystal Palace-Bournemouth

19:30 Fulham-Arsenal

İspanya - LaLiga

15:00 Sevilla-Mallorca

17:15 Barcelona-Girona

19:30 Villarreal- Real Betis

22:00 Atletico Madrid-Osasuna

İtalya - Serie A

16:00 Pisa-Hellas Verona

16:00 Lecce-Sassuolo

19:00 Torino-Napoli

21:45 Roma-Inter

Fransa - Ligue 1

18:00 Nice-Lyon

20:00 Angers-Monaco

22:05 Marsilya-Le Havre

Almanya - Bundesliga

16:30 Wolfsburg-Stuttgart

16:30 Heidenheim-Werder Bremen

16:30 Köln-Augsburg

16:30 RB Leipzig-Hamburg

16:30 Mainz 05-Bayer Leverkusen

19:30 Bayern Münih-Borussia Dort mund

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Franco Tongya: 'Beşiktaş'a karşı vazgeçmedik' Gençlerbirliği Franco Tongya: "Beşiktaş'a karşı vazgeçmedik"
Okan Buruk: 'Birçok oyuncuyu dinlendirdik' Galatasaray Okan Buruk: "Birçok oyuncuyu dinlendirdik"
Sergen Yalçın: 'Kabul edilebilir bir durum değil' Beşiktaş Sergen Yalçın: "Kabul edilebilir bir durum değil"
Rıdvan Yılmaz: 'Konuşmayacağım' Beşiktaş Rıdvan Yılmaz: "Konuşmayacağım"
Barcelona, El Clasico öncesi moral buldu La Liga Barcelona, El Clasico öncesi moral buldu
Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü! Wolverhampton Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü!
Erling Haaland futbolu kırdı! Manchester City Erling Haaland futbolu kırdı!
Trabzonspor'dan ligde seri! Trabzonspor Trabzonspor'dan ligde seri!
Hull City giderek toparlıyor Dünya Futbolu Hull City giderek toparlıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
RAMS Başakşehir - Galatasaray: 11'ler
2
Fenerbahçe'de tarihi Yüksek Divan Kurulu'nda yaşananlar!
3
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında ilginç diyalog
4
Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'ın sözlerine sert tepki: Ortalık karıştı!
5
Galatasaray'da ibra kararı!
6
Genesio'dan Berke Özer için açıklama: "Berke ile konuştum..."
7
Hakan Bilal Kutlualp: "Bunları açıklayın!"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.