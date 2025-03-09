Bugün Kandil Mi? Mart 2025 (Kandil Günleri Tarihleri) - Mevlit, Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?

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İslam alemi için bazı dini günler vardır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle kandil günlerinde Müslümanlar ibadet edip dua ederler. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Dini günler üç aylar, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri için "2025 Kandil Günleri Listesi" içeriğimize göz atabilirsiniz.MART KANDİL TAKVİMİ 2025
Aralık 2024'te İslam takvimine göre herhangi bir kandil gecesi bulunmuyor. Mevlid Kandili, genellikle Ekim veya Kasım aylarına denk gelebilir, ancak 2024 yılı için bu kandil 15 Ekim'de kutlanmıştı. Diğer kandil geceleri ise 2025 yılına kadar daha sonraki aylarda gerçekleşecek. Dini günlerin kesin tarihleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıllık takvimini kontrol etmek faydalı olabilir.BUGÜN KANDİL Mİ? MART 2025? İslam peygamberi Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, bu yıl 14 Eylül'de idrak edilecek. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
Mevlid ne demek?
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.)
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? - TIKLAYINIZ KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN VE KANDİL TAKVİMİ 2025
2024 kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. 2024 yılı dini günler ve gecelerRegaib Kandili11 Ocak 2024 Perşembe29 Cemazilahir 1445Üç Ayların Başlangıcı12 Ocak 2024 Cuma1 Receb 1445Mirac Kandili6 Şubat 2024 Salı26 Receb 1445Berat Kandili24 Şubat 2024 Cumartesi14 Şaban 1445Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı11 Mart 2024 Pazartesi1 Ramazan 1445Kadir Gecesi5 Nisan 2024 Cuma26 Ramazan 1445Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü10 Nisan 2024 Çarşamba1 Şevval 1445Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü11 Nisan 2024 Perşembe2 Şevval 1445Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü12 Nisan 2024 Cuma3 Şevval 1445Terviye Günü14 Haziran 2024 Cuma8 Zilhicce 1445Arefe Günü15 Haziran 2024 Cumartesi9 Zilhicce 1445Kurban Bayramı 1. Günü16 Haziran 2024 Pazar10 Zilhicce 1445Kurban Bayramı 2. Günü17 Haziran 2024 Pazartesi11 Zilhicce 1445Kurban Bayramı 3. Günü18 Haziran 2024 Salı12 Zilhicce 1445Kurban Bayramı 4. Günü19 Haziran 2024 Çarşamba13 Zilhicce 1445Hicri Yılbaşı Gecesi6 / 7 Temmuz 2024 Cumartesi / Pazar30 Zilhicce / 1 Muharrem 1445 - 1446Hicri Yılbaşı Günü7 Temmuz 2024 Pazar1 Muharrem 1446Aşûre Gecesi15 / 16 Temmuz 2024 Pazartesi / Salı9 / 10 Muharrem 1446Aşûre Günü16 Temmuz 2024 Salı10 Muharrem 1446Mevlid Kandili14 Eylül 2024 Cumartesi11 Rebiulevvel 1446
2023 Mevlid Kandili 26 Eylül Salı gününe denk gelmektedir MİRAÇ VE DİĞER KANDİL GÜNLERİ
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.
Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.
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