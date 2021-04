2021 Ramazan ayında insanlar iftarda ne pişirmesi konusunda google üzerinden ve youtubedan sık sık aramalar yapıyor. Bugün İftarda ne pişirsem, İftarda ne yiyelim, iftarda ne yesek, iftarda pişirilecek yemekler üzerine bir haber hazırladık. İşte iftarda rahatlıkla hazırlayabileceğiniz yemek tarifleri...Pilavlar sofralarımızın olmazsa olmaz lezzetlerinden. Özellikle yöresel pilavların lezzetine doyum olmuyor. Özbek pilavı da Afyonkarahisar mutfağında sıkça karşımıza çıkan etli ve havuçlu bir pilav. Tek başına bile oldukça lezzetli olan bu pilavı çok beğeneceğinizden eminiz. Şimdiden elinize sağlık, afiyet olsunEti kısık ateşte kendi suyu ile yaklaşık 40 dakika pişirin.Ete su ve tuz ilave edin ve yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.Soğanı küp küp, havuçları da kibrit çöpü gibi doğrayın.Tereyağını tencerede eritip soğan ve havuçları ara sıra karıştırarak kısık ateşte kavurun.Suyunu çeken etleri havuçlara ilave edin.Bir-iki kez çevirdiğiniz sebzeleri tencerenin dibine yayın.Üzerine pirinç, su ve tuz ilave edin ve kaynamaya bırakın.Kaynayınca önce orta sonra kısık ateşte suyu çekilene kadar pişirin.Altını kapatıp üzerine karabiber serpin.Tencerenin üzerine kağıt havlu serip 20 dakika kadar dinlendirdiğiniz pilavınızı soğutmadan servis edin. Afiyet olsunSini köfte için içli köftenin tepsiye basılarak pişirilmiş ve dilimlenmiş hali desek yanlış olmaz herhalde. Altı üstü bulgurdan, ortası ise cevizli kıymadan oluşan Hatay mutfağına ait bu yemeğe tepsi oruğu ya da sini oruğu dendiği de oluyor. Adı ne olursa olsun lezzetinin tartışılmaz olduğu ise bir gerçek. Sizin için nefis sini köftenin tarifini hazırladık. Çok beğeneceksinizPatatesi haşlayıp soyun ve ezin.İrmik ve bulguru yoğurma kabında karıştırın.Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edip karıştırın.Ağzını streç filmle kapatıp bulgurları 10 dakika kadar kabarmaya bırakın.Kabaran bulgurlara patates püresini ilave edin.Ardından un, yumurta, salça, zeytinyağı ve baharatları ekleyip elinizle hamur kıvamına gelene dek yoğurun.Karışımı ikiye bölüp buzdolabında 10 dakika dinlendirin.Bu esnada köftenin iç harcı için yağı tavada kızdırıp içinde kıymayı kavurun.Kuru soğanı yemeklik doğrayıp kıymaya ilave edin ve kavurmaya devam edin.Son olarak salça, ceviz ve maydanozu ekleyin.Birkaç dakika daha kavurduğunuz malzemeyi ocaktan alın.Tepsinizin tabanını ve kenarlarını iyice yağlayın.Bulgurlu hamur parçalarından birini alıp tepsinin tabanına her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın.Üzerine kıymalı harcı ekleyip yine aynı şekilde dengeli bir dağıtım yapın.Son olarak kalan hamuru da kıymalı harcın üzerine yayın. Her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin.Köftenizi kare ya da baklava şeklinde dilimleyip 1 çay bardağı zeytinyağını üzerine gezdirin.Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.Tepsiyi fırına verip 25 dakika kadar pişirin.Fırından çıkar çıkmaz sıcak servis yapın. Afiyet olsunEt sevenler bu yemeğe bayılacak! Kars mutfağının geleneksel lezzetlerinden ekşili et yemeğini mutlaka deneyin. Hem pratik hem de mükemmel olan ekşili etin tadı damağınızda kalacak. Denemek isteyenler için tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...Etleri küçük küçük doğrayın.Üzerine tereyağı ilave edip kendi suyunda kavurun. (Eğer etin yağı varsa tekrar yağ kullanmaya gerek yok.)Etlerin rengi değişene ve suyunu çekene kadar kavurun.Diğer taraftan soğan ve domatesleri halka halka doğrayın.Et kavrulunca domates ve soğanları ilave edin ve 5-10 dakika karıştırın.Tuz ve karabiberi de ilave edin.İsteğe göre maydanoz da ekleyebilirsiniz.Hiç karıştırmadan yaklaşık 30 dakika kısık ateşte pişirin.Piştikten sonra da yarım limonun suyunu ekleyin.Afiyet olsun...Ciğer denince akla ilk gelen lezzet Arnavut ciğeridir. Yanında küp küp doğranıp kızartılmış patatesleri ve kırmızı soğan piyazıyla tam bir lezzet abidesi olan Arnavut ciğeri, evde de kolayca yapılabilir. Sizin için mis gibi bir Arnavut ciğeri tarifi hazırladık. Malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsunKuzu ciğerinin zarını ayıkladıktan sonra küp küp doğrayın.Ciğerleri süzgece alıp bol suyla yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın.Unu derin bir kaseye alıp tuzu ve karbonatı içine ekleyin.Ciğerleri una koyup harmanlayın.Sıvı yağı tavada ısıtıp fazla ununu silkelediğiniz ciğerleri yağa alın.Pişmeye başladıkları noktada kırmızı biberi de ekleyip pişirmeye devam edin.Patatesleri küp küp doğrayıp başka bir tavada sıvı yağ kızdırın ve patatesleri yağda kızartın.Ciğerleri ve patatesleri yağını süzdürüp servis tabağına yerleştirin.Piyaz için soğanı doğrayıp üzerine tuzu serpin ve ovalayın.Sumağı ve ince doğranmış maydanozu da soğanlara ekleyin.Hazırladığınız ciğer, patates ve soğan piyazını birlikte servis edin. Afiyet olsun.Etli ekmek son dönemde Konya ile Sivas arasında paylaşılamayan fakat ne olursa olsun tadına doyum olmayan bir yöresel lezzet. Peki etli ekmeği evinizde yapıp doya doya yemeye ne dersiniz? "Muhteşem olur" dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin nefis etli ekmek tarifimizMaya, şeker ve tuzu ılık suda eritin.İçine unu ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.Hamuru elma büyüklüğünde bezelere ayırın.Hamurunuzu üzerine nemli bir bez örtüp dinlenmesi için kenara alın.Bu esnada etli ekmeğin iç harcını hazırlamaya başlayın.Soğanları, maydanozları ve biberleri incecik kıyın.Domates sosu, kıyma, tuz, karabiber ve kırmızı biberle karıştırıp yoğurun.Dinlenen hamurlarınızı merdane yardımıyla ince uzun oval şeklinde açın.Kıymalı harcı hamurların üzerine yayın.Tepsiye fırın kağıdı serip etli ekmekleri üzerine yerleştirin.Fırını 250 dereceye ayarlayıp biraz ısıtın.Tepsiyi fırına verip 8-10 dakika kadar pişirin.Dikdörtgen dilimleyip sıcak sıcak servis yapın.