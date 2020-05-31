Borussia Dortmund, Paderborn'a patladı: 6-1!

Bundesliga'nın 29. haftasında Dortmund deplasmanda Paderborn ile karşı karşıya geldi. Benteler Arena'da oynanan mücadeleyi Dortmund 6-1'lik skorla kazandı.Dortmund'a galibiyeti getiren goller, 54. dakikada Hazard, 57, 74 ve 90+1. dakikalarda Sancho, 85. dakikada Hakimi, 89. dakikada Schmelzer'den geldi. Paderborn'un tek sayısını 72. dakikada Hunemeier kaydetti.Bayern Münih'te Türk asıllı Alman milli oyuncu Emre Can, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı.Haaland'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Sancho sorumluluğu aldı ve bu sezon ligde 17 gol ve 17 asistlik harika bir performansa ulaştı. İngiliz oyuncu, Matt Le Tissier'den 25 yıl sonra bir sezonda 15 gol ve 15 asist barajını geçen ilk İngiliz oyuncu da oldu.Bu sonucun ardından son 8 maçtaki 7. galibiyetini alan Dortmund, Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 2. sırada yeraldı ve "mucizeyi" kovalamaya devam etti. Son sırada yer alan Paderborn ise, 16. basamaktaki Düsseldorf'un 8 puan gerisinde lige veda etmek için geri sayıma başladı.Bundesliga'nın 30. haftasında Dortmund evinde Hertha Berlin ile karşılaşacakken, Paderborn deplasmanda RB Leipzig'e konuk olacak.Borussia Dortmun'dun İngiliz yıldızı, ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi vatandaşiçin attığı golden sonra formasının altındaki tişörtü gösterdi. Sancho'nun tişörtünde "" yazısı yer aldı.