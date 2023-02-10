Haber Tarihi: 10 Şubat 2023 17:04 - Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 17:04

Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa açık mı, kapalı mı, ne zaman açılıyor?

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin etkisi sürüyor. Can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin güncel bilgiler gelmeye devam ederken depremin etkisiyle toplam yüzde 16.2 değer yitiren Borsa İstanbul'da işlemler iptal edildi. Yaşanan düşüş sonrasında borsanın geçici süre işlemlere kapatılması gündeme geldi. İşte Borsa İstanbul'da son durum, borsanın açılacağı tarih...

Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa açık mı, kapalı mı, ne zaman açılıyor?
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Borsa İstanbul AŞ, borsada işlemlerin durdurulmasına karar verildiğini açıkladı. Borsa İstanbul neden kapandı? Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında haksız rekabet nedeniyle iki kez devre kesici uygulandı.
Hemen ardından ise BİST 100 işlemleri durduruldu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.

Borsada yatırımı bulunan vatandaşlar 'borsa kapandı mı, ne zaman açılacak?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan son açıklamada borsanın ne zaman açılacağı ve kaç gün kapalı kalacağı merak edildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Peki, borsa kapandı mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Borsa 3 gün daha kapalı kalacak. Borsa İstanbul'un 14 Şubat'ta açılması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL NEDEN KAPANDI?

Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağan dışı fiyat hareketleri nedenleriyle borsamız piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023'te gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliği'nin 'Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali' başlıklı 33. maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.'' denildi.


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