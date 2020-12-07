İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Medipol Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan'ı kadrsouna katmak istiyor.
22 yaşındaki futbolcunun, Başakşehir ile olan 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Arsenal'in altyapı eğitimini Almanya'da alan Berkay Özcan için Başakşehir'in kapısını çalması bekleniyor.
22 yaşındaki futbolcunun, Başakşehir ile olan 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Arsenal'in altyapı eğitimini Almanya'da alan Berkay Özcan için Başakşehir'in kapısını çalması bekleniyor.