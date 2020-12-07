Berkay Özcan'a Premier Lig'den talip çıktı

Medipol Başakşehir forması giyen Berkay Özcan'a Premier Lig'den talip çıktı. Detaylar...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Berkay Özcan'a Premier Lig'den talip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2020 11:45
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Medipol Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan'ı kadrsouna katmak istiyor.

22 yaşındaki futbolcunun, Başakşehir ile olan 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arsenal'in altyapı eğitimini Almanya'da alan Berkay Özcan için Başakşehir'in kapısını çalması bekleniyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için