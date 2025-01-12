Başakşehir - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen iki ekip ligin 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Hafta içerisinde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle tamamlanırken gözler lig mücadelesine çevrildi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Başakşehir deplasmanından mutlak üç puanla dönmeyi hedefliyor. Galatasaray bu sezon sadece 2 kere puan kaybı yaşarken yoluna namağlup devam ediyor. Başakşehir ise Çağdaş Atan yönetiminde son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Başakşehir - Galatasaray mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla haftaya zirvede girdi.RAMS Başakşehir ise 7 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 26 puanla 7. sırada yer aldı.Sarı-kırmızılı ekip, son karşılaşmasında Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği RAMS Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı.Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Figueiredo, Davidson, Piatek.Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.Galatasaray'da Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara sakatlığı sebebiyle oynayamayacak.UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördükleri takdirde 20. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı.Süper Lig'de 12 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor.UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor. Son olarak ligin 18. haftasındaki Göztepe maçında fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 17 maçta 6 gol kaydetti.Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor'u mağlup etti.Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini de sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a karşı yaşadı.Turuncu-lacivertli ekipte 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.Ousseynou Ba, Miguel Crespo ve Berat Özdemir kart cezası, Leo Duarte ile Serdar Gürler ise sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.RAMS Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı son 6 maçta galibiyet elde edemedi.Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı takımı ağırladığı söz konusu 6 karşılaşmada 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.Başakşehir, iç sahada Galatasaray'a karşı son galibiyetini 18 Kasım 2017'de 5-1'lik skorla almıştı.Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 32 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Galatasaray'ın 56 golüne, RAMS Başakşehir 37 golle cevap verdi.RAMS Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.İki takım arasında 11'i Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 16 lig maçında sarı-kırmızılılar 8, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada ise berabere kaldı.Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 25, ev sahibi ekip ise 22 gol attı.Galatasaray, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 9 Süper Lig maçında mağlup olmadı.Rakibiyle yaptığı son 9 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçı da kazanmasını bildi.Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.