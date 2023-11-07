Atletico Madrid Celtic maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Atletico Madrid Celtic ile karşı karşıya geliyor. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic ile karşı karşıya gelecek. Peki, Atletico Madrid Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Atletico Madrid Celtic maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında Celtic'in sahasında karşı karşıya gelmiş mücadele 2-2 sonuçlanmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter