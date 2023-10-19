AÖL (Açık lise) ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır 2023-2024 | Açıköğretim ders seçimi neden yapamıyorum?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarına kısa süre kaldı. Öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdi ve ders seçimlerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 AÖL sınav tarihlerini paylaşırken ders seçim sürecine dair de detayları erişime sundu. Kayıt yenileme ile beraber ''Ders seçimi nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada;"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır.Ders seçimleri; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapılacak.Ders seçimini, çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemindeki "Bilgi Düzenleme" menüsü altında bulunan "Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi" nde kayıtlı olan il/ilçedeki okullarda 23 - 24 Aralık 2023 tarihlerinde sınava gireceğinizden, sınav irtibat merkezinizin güncel olmasına dikkat edilmeli.Sınava katılabilmek için Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde biyometrik fotoğrafınızın olup olmadığını kontrol ederek, sistemde biyometrik fotoğrafı olmayan öğrencilerin Halk Eğitimi Merkezine başvurarak biyometrik fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerekmekte.Sınava fotoğraflı sınav giriş belgeleriyle girilecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler 23 - 24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak sınavlara katılamayacak.