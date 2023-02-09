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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU JET İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI TIKLAYINIZ

Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanlarından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi olumsuz hava koşulları sebebiyle 7 ve 8 Şubat tarihlerinde uçuşları yüzde 25 azaltma kararı aldı. THY ise deprem nedeniyle uçak biletlerinin ertelenebileceği veya iptal edilebileceği duyurusunda bulundu. Peki, Peki, Adana Havalimanı açık mı? 9 Şubat Adana, Hatay, Gaziantep, Adıyaman Havalimanı açık mı? THY, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep uçak seferleri ve havaalanı bilgileri...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalara ve bazı havalimanlarının son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.AA'da yer alan açıklamada, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ve ısınma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, ilk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından toplam 820 kişi kapasiteli pulman, kuşetli, yemekli ve jeneratör vagonundan oluşan 14 yolcu vagonunun AFAD Başkanlığına tahsis edildiğine işaret edildi.Deprem nedeniyle Adana Havalimanı'nın trafiğe kapandığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, "Havalimanımız hava trafiğine açıktır. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binamızda da hasar meydana gelmiştir. Malatya Havalimanı sivil uçuşlara kapalı, acil uçuşlara açıktır" bilgisi paylaşıldı.Gelen yeni bilgilere göre; Maraş ve Antep'te sivil uçuş yapılmıyor.Malatya Havalimanı hasar gördüğünden yolcu uçuşlarına kapalı ancak havalimanı arama kurtarma ve insani yardım malzemelerinin gönderilmesine açık durumda.Adana Havalimanı uçuşları ise hizmete açıldı.Uçuşunuzun durumunu sorgulamak veya değişiklik işlemleriniz için http://bit.ly/AJ-UcusSorgu adresini ziyaret edebilirsiniz.