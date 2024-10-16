Açık Radyo neden kapatıldı, kapatıldı mı?

Türkiye'nin en köklü bağımsız radyo istasyonlarından biri olan Açık Radyo'nun yayınları, Çarşamba günü TSİ 13 itibarıyla sona erdi. İstasyonun karasal yayınının yanı sıra dijital mecralardaki yayınına da son verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) lisans iptaline karşı "hukuk mücadelesini" sürdürmeyi planlayan radyo yönetimi, yasal sürecin sonuçlanmasının ardından yeniden yayın hayatına dönmeyi hedefliyor.

Açık Radyo'nun karasal yayın lisansı RTÜK tarafından resmi olarak iptal edildi.

Türkiye'de ve belki de dünyada en geniş çapta ses ve ifade biçimlerine muazzam bir alan açmış radyomuz tamamiyle bürokratik ve teknik bir gerekçeyle ifade özgürlüğünden mahrum bırakılıyor.

Açık Radyo'nun son yayınına katılan radyo çalışanları bu vedayı "kısa bir ara" olarak tanımladı.

TSİ 17.30'da Tophane'deki Açık Radyo binası önünde radyo yönetimi tarafından konuya ilişkin bir basın açıklaması yapılacak.

Radyo tarafından 11 Ekim'de yapılan açıklamada, "Türkiye'de ve belki de dünyada en geniş çapta ses ve ifade biçimlerine muazzam bir alan açmış radyomuz tamamıyla bürokratik ve teknik bir gerekçeyle ifade özgürlüğünden mahrum bırakılıyor. Oysa milyonlarca dinleyicisinin kolaylıkla şahitlik edebileceği gibi Açık Radyo bunca yıldır yaratmış olduğu toplumsal etki sayesinde susturulamaz" denilmişti. Çeşitli yasal yollara başvurmak suretiyle hukuki mücadeleyi sürdürecekleri mesajının paylaşıldığı açıklamada, "Karasal yayın hayatımıza ilişkin bu ayrılığın, geçici olacağını ve bir an önce sona ereceğini umuyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, veda anlarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı:

Açık Radyo böyle veda etti. Son anlar instagram hesabından yayınlandı. Son konuşan Ömer Madra oldu En son çalınan şarkı da beklendiği gibi Beach Boys'tan Good Vibrations oldu. Bu adaletsizlik umarım en kısa zamanda aşılır ve Açık Radyo geri döner!.