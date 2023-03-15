ABD'de batan bankalar hangileri? ABD banka iflasları devame edecek mi? Credit Suisse batıyor mu?

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Zayıf yönler, finansal raporlamadaki yanlış beyanları tespit etmek için etkili bir risk değerlendirmesinin olmaması ve etkili bir gözetimin olmayışıdır.Banka, yönetiminin sorunu çözmek için bir "iyileştirme planı" geliştirdiğini söyledi, ancak yıllık raporunun iki yıllık konsolide mali durumunu "adil bir şekilde sunduğunu" kaydetti.Borç veren ayrıca, 2022 mali tablosunu denetleyen PricewaterhouseCoopers'ın bankanın "finansal raporlama üzerindeki dahili kontrolü" hakkında "olumsuz görüş" yayınladığını da açıkladı.Credit Suisse, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan 2019 ve 2020 yıllarına ait nakit akış tablolarıyla ilgili sorularla ilgili son dakika araması aldıktan sonra yıllık raporunun yayınlanmasını bir hafta ertelemek zorunda kaldı.Şubat ayında 2008 mali krizinden bu yana en büyük yıllık zararını bildiren banka , ayrıca geçen yılın dördüncü çeyreğinin başlarında hızla artan müşteri çekimlerinin "çok daha düşük seviyelerde sabitlendiğini" ancak "henüz gerçekleşmediğini" açıkladı. tersine döndü."Açıklamaya ek olarak, krizden etkilenen yatırım bankası başkanı Axel Lehmann'ın genellikle üst yönetim kurulu üyelerine yönelik yıllık 1,65 milyon $ (1,5 milyon CHF) ödemeden vazgeçmeyi kabul ettiğini söyledi.Yatırım bankasının hisse senetleri, yıllık raporun açıklanmasının ardından sabah işlemlerinde %4'ten fazla düşüş yaşadı. Credit Suisse hisseleri, diğer bankacılık hisseleriyle birlikte, Silicon Valley Bank'ın geçen hafta iflas etmesiyle tetiklenen küresel bir bozguna uğradı. Ancak İsviçreli borç verenin kargaşası, SVB'nin çöküşünden önceye dayanıyor ve hisse değeri Mart 2021'den bu yana %80'den fazla düştü.Credit Suisse, son birkaç yılda bir dizi skandalın merkezinde yer aldı. Yatırım bankası, fon ortağı Greensill Capital'in iflası nedeniyle 2021'de 1,72 milyar dolar zarar bildirdi ve koruma fonu Archegos Capital'in çöküşünden 5,5 milyar dolar daha darbe aldı. Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, borç veren kurum , Rus oligarklarıyla bağlantılı varlıklar hakkındaki bilgileri işlemesi nedeniyle ABD Temsilciler Meclisi gözetim komitesinin incelemesine girdi . Temmuz ayında banka, artan kayıpların ortasında CEO'sunu değiştirdiğini ve "kapsamlı bir stratejik inceleme" yürüttüğünü duyurdu. Sosyal medya dedikodularıEkim ayında Credit Suisse'in mali sağlığı hakkında yapılan açıklamalar, müşterilerden para çekme dalgasıyla birlikte piyasalarda bir miktar paniğe neden oldu. Şirket, 2022'de 8 milyar $ (7,3 milyar CHF) zarar bildirdi.Credit Suisse, SEC İsteminden Sonra "Malzeme" Kontrolünün İptal Edildiğini Buldu (Bloomberg)Credit Suisse, çıkışların dengelendiğini ancak tersine dönmediğini söyledi (Reuters)