29 Mayıs üniversiteler tatil mi 2023? Üniversiteler açık mı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleştirilecek 29 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek seçimlerde vatandaşlar seçim sandıklarına giderek oy kullanacak. 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? sorusu da bu nedenle gündeme gelen konulardan birisi oldu. Peki, Seçimden sonraki gün tatil mi, okullar tatil mi 2023YÖK'ten üniversiteler tatil olup olmaması konusunda henüz bir açıklama gelmedi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında, milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin merak ettiği soruları cevapladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık' açıklamasını yaptı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından 29 Mayıs günü tüm yurtta okullar tatil edildi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim nedeniyle 29 Mayıs günü okulların tatil edildiğini açıkladı.Mahmut Özer, seçim nedeniyle 29 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulundu.