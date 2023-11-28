Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 09:32 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 09:32

28 Kasım okullar tatil mi? 2023 İstanbul, Ankara'da okullar tatil mi?

28 Kasım okullar tatil mi? 2023 İstanbul, Ankara'da okullar tatil mi? İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, etkili olan şiddetli rüzgar sahil kesimlerinde hasara yol açtı. Öte yandan İstanbul Valiliği kentteki fırtınanın bu gece etkisini kaybedeceğini duyurdu. Öğrenciler ise okulların durumunu merak ediyor. Peki, yarın okul var mı? Okullar tatil olacak mı?

28 Kasım okullar tatil mi? 2023 İstanbul, Ankara'da okullar tatil mi?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 24 Kasım günü ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 24 Kasım okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
OKULLAR TATİL Mİ 28 KASIM 2023?

İstanbul Valiliği, kentte dünden beri etkili olan ve turuncu kodlu uyarıları yapılan fırtınanın, bu gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri çerçevesinde turuncu kodlu uyarıları yapılan fırtınanın etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Yağışlı ve kuvvetli rüzgar şeklinde etkisini gösteren sistemin, 26 Kasım Pazar'ı 27 Kasım Pazartesi'ye bağlayan gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. İstanbul Valiliği olarak, halkımıza yaptığımız uyarıların yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmeye yönelik çalışma yürüttük." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, başta AFAD olmak üzere tüm birimlerin bu süreçte tedbirleri aldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"25 Kasım Cumartesi'den bu yana İstanbul'da hava olayları sebebiyle meydana gelen olaylar ise şu şekilde sıralanmıştır; İstanbul genelinde 6 su tahliyesi, 11 çatı uçması, 48 ağaç devrilmesi, 1 duvar çökmesi, 46 tehlike arz eden parça, 1 araç kurtarma, 1 de direk devrilmesi olmak üzere toplam 114 olaya müdahale edilmiştir. İstanbul Havalimanı'nda yağış ve fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 46 sefer iptal edilmiştir. "

Açıklamada, İDO'nun 28, BUDO'nun 14, Şehir Hatları'nın da 7 olmak üzere toplam 49 seferin fırtına nedeniyle iptal edildiği aktarılarak, "Boğaz trafiğinde ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Şehir genelinde küçük çaplı enerji kesintileri dışında herhangi bir enerji sorunu yaşanmamıştır." denildi.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?


İstanbul'da 27 Kasım 2023 tarihinde okullardaki eğitim normal seyrinde devam edecek.

İstanbul Valiliği ya da diğer resmi kurumlardan bu konuya dair bir açıklama yok.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.
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