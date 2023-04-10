24 Nisan 2023 okullar tatil mi? Okullar tatil mi, ara tatil ne zaman?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2. Dönem nisan ara tatili ne zaman, sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi ile yanıt buldu. Deprem nedeniyle eğitim öğretim 2. Dönemde geç başlarken gözler nisan ara tatilinin kaç gün olacağına çevrildi. Özellikle Ramazan Bayramı'nın 21 Nisan'a denk gelmesi ara tatilin uzaması yönünde beklentileri arttırdı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatilde dinlenme şansı yakalarken, kimi öğrenciler de derslerindeki eksikleri giderecek.Takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. Diyanet takvimine göre ise Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü sona erecek. Hemen ardından ise 21 Nisan'da üç günlük bayram tatili başlayacak.Ara Tatil sebebiyle okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 14 Nisan cuma günü sona erecek. MEB takvimine göre ara tatil 17 Nisan'da sona erecek. Ancak Ramazan Bayramı tatili sebebiyle okullar 24 Nisan Pazartesi günü açılacak.Takvim dikkate alındığında öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapmış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.