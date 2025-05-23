Haber Tarihi: 23 Mayıs 2025 18:00 - Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 18:00

2025 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

2025 Şampiyonlar Ligi finaline az bir süre kaldı. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak ve bu dev mücadeleye hangi şehir ev sahipliği yapacak? 2025 UEFA UCL final maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2025 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?
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2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa futbolunun şampiyonunu belirlemek için düzenlenecek. Maç, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maç, 2024-25 sezonunun şampiyonunu belirleyecek ve turnuvanın 70. sezonunun kapanışını yapacak.

Final, UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra 33. final maçı olacak. Futbolseverler, bu tarihi müsabakayı sabırsızlıkla bekliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi finali, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Yaklaşık 75.000 seyirci kapasiteli stadyum, Bayern Münih'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Allianz Arena, daha önce 2012 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ve 2006 FIFA Dünya Kupası, UEFA Euro 2020 ve UEFA Euro 2024 gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Bu ikonik stadyum, final maçıyla bir kez daha dünya futbolunun merkezi olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİST ADAYLARI KİMLER?

2025 Şampiyonlar Ligi finalistleri, Arsenal-PSG ve Barcelona-Inter eşleşmelerinin galiplerinden oluşacak. Arsenal veya PSG'den biri, diğer finalist olarak Barcelona veya Inter'den biriyle karşılaşacak.

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