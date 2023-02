2023 Ba Bs verilecek mi? Ocak 2023 Ba Bs bildirimi zorunluluğu

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yapılan düzenlemeden önce mükellefler Form BA/BS bildirimleri ilgili formlar boş dahi olsa bildirimde bulunmaktaydı. Yapılan düzenlemeden sonra alış veya satış belgelerinin BA/BS haddinin altında kalanlar ile elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşması halinde Form BA/BS verme yükümlülüğü kaldırılmıştır.1- 2023/Ocak ayına ait olup 2023 Şubat ayında Ba ve Bs bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır. Uygulama 543 no.lu VUK Tebliği ile yürürlüğe girmiştir.2- 7338 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlar için dördüncü geçici vergilendirme dönemi beyannamesi verilmeyecektir.Yeni uygulama; 2023/Ocak ayına ait olup 2023 Şubat ayında verilecek Ba, Bs bildirimleri ile başlayacaktır.Uygulama ile ilgili 543 no.lu VUK Tebliği'nin yayımlandığı Resmi Gazete;Resmî GazeteSayı : 32032TEBLİĞHazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)'NDE DEĞİŞİKLİKMADDE 1- 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)'nde yer alan "149" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 170/A" ibaresi eklenmiştir.MADDE 2- Aynı Tebliğin "1-KAPSAM" başlıklı bölümünün 1.2.7. numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 1.2.8. numaralı bent eklenmiştir."1.2.8. Gelir İdaresi Başkanlığı, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir."MADDE 3- Aynı Tebliğin "3-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI" başlıklı bölümünün 3.2.4. numaralı bendi örnekleriyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır.Örnek 2. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL'dir. Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 6.000 TL'dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır.Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL'nin Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL'nin bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir.Diğer taraftan, C firmasının, E firmasına 2023/Şubat döneminde yaptığı satışlara ilişkin düzenlenen belgelerin tamamının elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle, Form Bs bildirimini vermesine gerek bulunmamaktadır."MADDE 4- Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.