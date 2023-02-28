Haber Tarihi: 28 Şubat 2023 11:37 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 11:37

2023 Ba Bs verilecek mi? Ocak 2023 Ba Bs bildirimi zorunluluğu

03.12.2022 tarih ve 32032 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı üzere Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543) ile Form BA/BS ile ilgili düzenleneme yapılmıştır. Peki, 2023 Ba Bs verilecek mi? Ocak 2023 Ba Bs bildirimi beyanname ile sigorto poliçeleri ve kira ödemeleri için kalktı mı? İşte detaylar...

2023 Ba Bs verilecek mi? Ocak 2023 Ba Bs bildirimi zorunluluğu
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Yapılan düzenlemeden önce mükellefler Form BA/BS bildirimleri ilgili formlar boş dahi olsa bildirimde bulunmaktaydı. Yapılan düzenlemeden sonra alış veya satış belgelerinin BA/BS haddinin altında kalanlar ile elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşması halinde Form BA/BS verme yükümlülüğü kaldırılmıştır.

1- 2023/Ocak ayına ait olup 2023 Şubat ayında Ba ve Bs bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır. Uygulama 543 no.lu VUK Tebliği ile yürürlüğe girmiştir.

2- 7338 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlar için dördüncü geçici vergilendirme dönemi beyannamesi verilmeyecektir.

Yeni uygulama; 2023/Ocak ayına ait olup 2023 Şubat ayında verilecek Ba, Bs bildirimleri ile başlayacaktır.
Uygulama ile ilgili 543 no.lu VUK Tebliği'nin yayımlandığı Resmi Gazete;

3 Aralık 2022 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 32032
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)'NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 543)

MADDE 1- 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)'nde yer alan "149" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 170/A" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Aynı Tebliğin "1-KAPSAM" başlıklı bölümünün 1.2.7. numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 1.2.8. numaralı bent eklenmiştir.

"1.2.8. Gelir İdaresi Başkanlığı, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir."

MADDE 3- Aynı Tebliğin "3-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI" başlıklı bölümünün 3.2.4. numaralı bendi örnekleriyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır.
Örnek 2. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL'dir. Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 6.000 TL'dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır.

Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL'nin Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL'nin bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, C firmasının, E firmasına 2023/Şubat döneminde yaptığı satışlara ilişkin düzenlenen belgelerin tamamının elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle, Form Bs bildirimini vermesine gerek bulunmamaktadır."

MADDE 4- Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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