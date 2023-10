10 Kasım resmi tatil mi 2023? 10 Kasım okullar tatil mi?

Bu sene Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü. Günün anlam ve önemine uygun çeşitli program ve anma törenleri yapılacak. Bu törenlerin 10 Kasım'ın Perşembe gününe denk gelmesi ile birlikte çalışanlar 10 Kasım 2023 tatil olacak mı sorusuna cevap arıyor.10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Her yıl Atatürk'ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.Resmi tatiller içerisinde 10 Kasım yer almıyor. Dolayısıyla bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerinde olacaklar. Okullar tatil olmayacak ancak düzenlenen törenlerle Atatürk anılacak. Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olan 09:05'te birçok kurumda siren sesleri ve saygı duruşu ile anma töreni gerçekleştirilecek.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz... O, ölmez."Umudumu kaybettiğim her an; biliyorum ki izinden gidiyorum. Bir tek o yolu biliyorum.İlelebet!"Yaşadığı yüzyılın dehası büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e, her 10 kasım daha da çoğalan minnet duygusuylaSeni ve bizim için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.10 Kasım mesajları ve sözleri: Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın. - 3Hiçbir ölüm bu kadar zor olmamıştı. Ata'm..."10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.""Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.""Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu "Fikirlerimiz fikirlerinle, Vicdanımız sesinle, Kalbimiz seninle yaşıyor.10 Kasım mesajları ve sözleri: Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın. - 4Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim." dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir."Fikirler ölmez!Mustafa Kemal'ler tükenmez!Bir fırtına tuttu bizi!Uçurumdan kurtardı!O senin ölümsüzlüğün!Vatan olarak kalışın ATAM!10 Kasım'larda oldu!"10 Kasım mesajları ve sözleri: Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın. - 5Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu