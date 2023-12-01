Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 09:37 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 09:37

1 Aralık okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi 2023?

"1 Aralık Cuma günü Ankara'da okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Meteoroloji'nin sarı ve turuncu kodlu uyarıları sonrası olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde okullar tatil edilmişti. Şimdi ise gözler, Ankara Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte haberin detayları...

1 Aralık okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi 2023?
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Okullar yarın tatil mi? Hafta başından beri etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Özellikle yarın için yağış uyarısı yapılan illerde eğitime devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...
1 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ? 2023

Okullar bugün tatil mi? Hafta başından beri etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Özellikle bugüniçin yağış uyarısı yapılan illerde eğitime devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

1 Aralık Cuma günü için herhangi bir tatil kararı alınmadı. Tatil kararı gelmesi halinde siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.

30 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Yaşanılan olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle, 30 Kasım Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Kar tatili açıklamaları için gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

30 KASIM PERŞEMBE BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?


30 Kasım Perşembe günü Balıkesir'de okulların tatil durumuna ilişkin Balıkesir Valiliği'nden açıklama geldi.

Yağışların bu gece ve yarın sabaha kadar devam edeceğini duyuran Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "İlçelerimizden takviyelerimizi yaparak risk oluşturabilecek alanlarda da gerekli tedbirlerimizi aldık. Bodrum kat gibi su basma tehlikesi olan yerlerdeki vatandaşlarımız için geçici olarak otelleri hazır tutuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı dikkati olmaya davet ediyorum.

Okullar tatil değil. Öğleden sonrası için ikili eğitim gören 2 okulumuz tatil edildi. Bu konuda değerlendirme yapılacak." ifadelerini kullandı.

 


 
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