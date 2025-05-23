Haber Tarihi: 23 Mayıs 2025 16:09 - Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 16:09

Como - Inter Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | S Sport Canlı İzle: Como - Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz

Como - Inter maçı S Sport Plus ve S Sport izle şifresiz | Como - Inter maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak S Sport Plus ve S Sport canlı izlenebilecek olan Como - Inter maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Peki, Como - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Como - Inter maçı canlı yayın izleme detayları...

Como - Inter Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | S Sport Canlı İzle: Como - Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Como - Inter maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

COMO - INTER MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



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COMO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Eflatun mavili takım, La Liga'nin 32. haftasında Athletic Bilbao'yı konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

COMO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 32. haftasında oynanacak olan Real Madrid - Athletic Bilbao maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport'dan canlı yayınlanacak.

SERIE A'DA ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Serie A'nın 37. haftası sonunda lider Napoli 79, takipçisi Inter ise 78 puan topladı. Napoli, son haftada kazanması Inter'in mağlup olması veya iki takımın da berabere kalması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Inter ise şampiyonluk için galip gelerek Napoli'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

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