Como - Inter maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Eflatun mavili takım, La Liga'nin 32. haftasında Athletic Bilbao'yı konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

La Liga'nın 32. haftasında oynanacak olan Real Madrid - Athletic Bilbao maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport'dan canlı yayınlanacak.

Serie A'nın 37. haftası sonunda lider Napoli 79, takipçisi Inter ise 78 puan topladı. Napoli, son haftada kazanması Inter'in mağlup olması veya iki takımın da berabere kalması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Inter ise şampiyonluk için galip gelerek Napoli'nin puan kaybetmesini bekleyecek.