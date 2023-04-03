Haber Tarihi: 03 Nisan 2023 17:16 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 17:16

TOGG KAÇ SAATTE ŞARJ OLUYOR? Togg menzili kaç km, bir şarjla kaç km gider?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için 2023 fiyat listesinin belli olmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile ön ön sipariş tarihi de verildi. Türkiye'nin dört bir yanından ismini aldığı 5 farklı rengi ve şık tasarımıyla kendine hayran bırakan yerli araç hakkında arama motorlarında 'TOGG kaç dakikada şarj oluyor? TOGG uzun menzil, kısa menzil şarj süresi ne kadar?' soruları araştırılıyor. İşte TOGG hakkında merak edilenler...

TOGG KAÇ SAATTE ŞARJ OLUYOR? Togg menzili kaç km, bir şarjla kaç km gider?
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Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ilk akıllı cihazı T10X kullanıcılarla buluşmak için geri sayıma başladı. 29 Mart'ta yapılan çekilişle TOGG sahipleri belli oldu. Aracını teslim almak için gün sayanlar TOGG batarya maliyeti, TOGG kaç saatte şarj oluyor? gibi soruların yanıtına odaklandı. Başlangıç fiyatı 953 bin TL olan TOGG T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Peki, TOGG km ne kadar yakar? TOGG batarya ömrü ne kadar? İşte, o konular hakkında bilgiler. 

TOGG KAÇ SAATTE ŞARJ OLUYOR? 
Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salınımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.
C segment SUV modeline T10X adını veren Togg, aracın arkadan itişli versiyonlarında 2 farklı menzil değeri sunuyor. Her ikisi de 160 kW (kilovat) güce sahip bu versiyonlar 314 kilometre veya 523 kilometre menzil değerleriyle alınabiliyor.

T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan '100'üncü Yıl Özel Serisi' ile birlikte yollara çıkacak.

TOGG T10X TEK ŞARJLA KAÇ KM GİDİYOR?

Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır.5 gün önce
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