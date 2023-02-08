TikTok çöktü mü? 8 Şubat son dakika TikTok erişim engeli, kısıtlama var mı?

TikTok neden açılmıyor ve çöktü mü sorusu, TikTok erişim sorunu yaşayan bazı kullanıcılar tarafından arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Yaşadıkları sorun üzerine 'TikTok açılmıyor' ve 'TikTok neden girilmiyor' gibi sorgularla konuya cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.Erişim problemi yaşanan Tiktok'ta dünya genelinde çökme yaşandığı bildirildi.Canlı arızasında yer alan bilgiye göre, Tiktok'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar dün gece saat 23:00'dan bu yana sorun yaşadığını belirtiyor.