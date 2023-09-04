Tarih defteri kareli mi, çizgili mi? 2023

Tarih defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusu, yeni bir Tarih defteri alacak olan lise öğrencileri tarafından çok sık aratılan konulardan bir tanesi haline geldi. Farklı derslere göre farklı defter seçimleri gerçekleştirmek gerekebiliyor. Bu nedenle insanlar Tarih defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Tarih defteri kareli mi, çizgili mi? Tarih defteri nasıl olmalı? Tarih defteri kaç yaprak olmalı?Tarih dersi sözel ve çizim gerektiren bir derstir. Bu nedenle Tarih defterinin kareli olması, derslerde yapılacak olan çizimlerin, işaretlerin, şekillerin daha düzgün olmasına yardımcı olacaktır.Tarih defteri için yaprak sayısı tamamen kişinin ders temposuna ve not alma sıklığına bağlıdır. Ortalama bir Tarih defteri için 30-50 sayfa kareli defter yeterli olacaktır. Fakat bu durum öğretmene ve konulara göre değişiklik gösterebilmektedir.