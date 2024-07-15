Su Savaşları'nın ilk bölümünde Çağlar Demirkapı ve Hakan Girginer, Nijer'in Foumbia köyündeki su sıkıntısını çözmek için yola çıkarak başlayan belgeselde Hakan Girginer ayrıldı mı, neden ayrıldı merak ediliyor. Su Savaşları sunucuları kimdir ve Su Savaşları Hakan Girginer neden ayrıldı gündeme geliyor. Su Savaşları Hakan Girginer neden ayrıldı? Su Savaşları sunucuları kimdir? Detaylar haberimizdedir…

TRT Belgesel'de yayınlanan Su Savaşları programı, Çağlar Demirkapı ve Hakan Girginer sunuculuğunu yapıyordu. Ancak Hakan Girginer yeni bölümler de programda yer almıyor.

Afrika'da yaşamın en temel maddesi olan suya duyulan ihtiyacı karşılamak için yola çıkan Su Savaşçılarımız Çağlar ve Demir'in yeni yolculuğu Bandarini'de hayat buluyor. Ekvatoral iklime sahip okyanusun yanındaki bu köyde sık ve zorlu ormanları aşamadığı için suya hasret yaşayan halk elleriyle suya ulaşmaya çalışsa da neticede hep susuzlukla baş başa kalmışlar. Coğrafi koşullar nedeniyle sondaj makinasının köye taşınmasının imkansız olması Çağlar ve Demir'i zorlu bir maceraya itiyor.