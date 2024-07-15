Haber Tarihi: 15 Temmuz 2024 16:12 - Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024 16:12

Su Savaşları Hakan Girginer neden ayrıldı?

TRT Belgesel'de yayınlanan Su Savaşları programı izleyiciler tarafından keyifle izleniyor. Su Savaşları Hakan neden ayrıldı ve Su Savaşları sunucuları kimdir merak ediliyor. Su Savaşları Hakan neden ayrıldığı gündeme geliyor. Su Savaşları belgeseli sunucuları kimlerdir araştırıyor. Peki, Su Savaşları Hakan neden ayrıldı?

Su Savaşları Hakan Girginer neden ayrıldı?
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Su Savaşları'nın ilk bölümünde Çağlar Demirkapı ve Hakan Girginer, Nijer'in Foumbia köyündeki su sıkıntısını çözmek için yola çıkarak başlayan belgeselde Hakan Girginer ayrıldı mı, neden ayrıldı merak ediliyor. Su Savaşları sunucuları kimdir ve Su Savaşları Hakan Girginer neden ayrıldı gündeme geliyor. Su Savaşları Hakan Girginer neden ayrıldı? Su Savaşları sunucuları kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SU SAVAŞLARI HAKAN GİRGİNER NEDEN AYRILDI?

TRT Belgesel'de yayınlanan Su Savaşları programı, Çağlar Demirkapı ve Hakan Girginer sunuculuğunu yapıyordu. Ancak Hakan Girginer yeni bölümler de programda yer almıyor.

SU SAVAŞLARI SUNUCULARI KİMDİR?

Afrika'da yaşamın en temel maddesi olan suya duyulan ihtiyacı karşılamak için yola çıkan Su Savaşçılarımız Çağlar ve Demir'in yeni yolculuğu Bandarini'de hayat buluyor. Ekvatoral iklime sahip okyanusun yanındaki bu köyde sık ve zorlu ormanları aşamadığı için suya hasret yaşayan halk elleriyle suya ulaşmaya çalışsa da neticede hep susuzlukla baş başa kalmışlar. Coğrafi koşullar nedeniyle sondaj makinasının köye taşınmasının imkansız olması Çağlar ve Demir'i zorlu bir maceraya itiyor.


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