Haber Tarihi: 25 Mart 2024 17:46 - Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 18:35

Son yerel seçim anketi sonuçları - 2024

SER-AR'ın Mart tarihli anket sonuçlarına göre yerel seçimlerde belediye dağılımının iller bazındaki haritası yayımlandı.

Son yerel seçim anketi sonuçları - 2024
Abone Ol
SER-AR'ın Mart tarihli anket sonuçlarına göre yerel seçimlerde belediye dağılımının iller bazındaki haritası yayımlandı.

Anket sonuçlarına göre Urfa ve Yozgat'ta Yeniden Refah seçilirken, İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri CHP'de kalıyor. Antalya ise yeniden AK Partiye geçiyor. İyi Parti ise sadece Ordu'yu alıyor.

Ankette depremde büyük zarar gören Hatay AK Parti'ye geçerken Malatya ise CHP'ye geçiyor.

DEM Parti kaç ilde kazanıyor?

2019'da 3'ü büyükşehir 8 ili kazanan HDP'nin devamı DEM Parti ise 11 ilde kazanıyor.

HDP 2019'da Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra Iğdır, Batman, Siirt ve Hakkari il belediyelerine kazanmıştı.

SER ARAŞTIRMA'nın anketine göre DEM Parti 2024 yerel seçimlerinde bu 8 ile ek olarak Dersim, Kars ve Ağrı'yı da kazanıyor.

Ankete göre; AK Parti 32 il, CHP 30 il, DEM Parti 11 il, MHP 5 il, YRP 2 il İYİ Parti 1 ili kazanıyor.

12 ilde kritik seçim

SER-AR Adıyaman, Amasya, Antalya, Bitlis, Denizli, Edirne, Karabük, Kars, Kırıkkale, Malatya, Urfa, Tokat'ı bıçak sırtında olan iller olarak tanımladı.

Hangi ilde hangi parti?

Ankete göre AK Parti; Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bingöl, Elazığ, Şırnak, Adıyaman, Antep, Kilis, Hatay, Maraş, Sivas, Kayseri, Tokat, Samsun, Çorum, Nevşehir, Niğde, Karaman, Konya, Antalya, Isparta, Afyon, Uşak, Denizli, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Edirne'de kazanıyor.

CHP'nin kazanacağı iller; Artvin, Ardahan, Giresun, Malatya, Adana, Mersin, Amasya, Sinop, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bolu, Ankara, Kırklareli, Kırşehir, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Balıkesir Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Mersin, Adana, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli.

DEM Parti ise Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Dersim'de kazanıyor.

MHP Erzincan, Osmaniye, Aksaray, Çankırı ve Bartın'da Yeniden Refah Partisi Yozgat ve Urfa'da İYİ Parti ise Ordu'da kazanıyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

SPORX ÖZEL | FIFA'dan TFF'ye kayyum iddiasına cevap; 'Gerçek dışı' Trendyol Süper Lig SPORX ÖZEL | FIFA'dan TFF'ye kayyum iddiasına cevap; "Gerçek dışı"
Seçim Pusulası: 2024 Yerel Seçim Oy Pusulası Sıralaması Gündem Seçim Pusulası: 2024 Yerel Seçim Oy Pusulası Sıralaması
Hannover'de Derrick Köhn mutluluğu Galatasaray Hannover'de Derrick Köhn mutluluğu
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev Dünya Futbolu UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
Son yerel seçim anketi sonuçları - 2024 Gündem Son yerel seçim anketi sonuçları - 2024
Arsenal'den genç yıldıza 80 milyon euro Arsenal Arsenal'den genç yıldıza 80 milyon euro
Jarrad Branthwaite için Manchester derbisi Manchester City Jarrad Branthwaite için Manchester derbisi
Tüpraş (TUPRS) ne zaman temettü verecek? Mart-2024 Gündem Tüpraş (TUPRS) ne zaman temettü verecek? Mart-2024
Ralf Rangnick: 'Çok hırslı bir takımla oynayacağız' Dünya Futbolu Ralf Rangnick: "Çok hırslı bir takımla oynayacağız"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Yunus Akgün bekleyişi!
2
Fenerbahçe'de King pişmanlığı
3
Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı
4
Newcastle'ın 80 milyon euroluk transferine FFP engeli!
5
Fenerbahçe'de Osayi gelişmesi
6
Galatasaray'da Antalya kampı için iki neden!
7
Tottenham da Ndombele'den umudu kesti

SON HABERLER

yukarı ok