Son yerel seçim anketi sonuçları - 2024

SER-AR'ın Mart tarihli anket sonuçlarına göre yerel seçimlerde belediye dağılımının iller bazındaki haritası yayımlandı.



Anket sonuçlarına göre Urfa ve Yozgat'ta Yeniden Refah seçilirken, İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri CHP'de kalıyor. Antalya ise yeniden AK Partiye geçiyor. İyi Parti ise sadece Ordu'yu alıyor.



Ankette depremde büyük zarar gören Hatay AK Parti'ye geçerken Malatya ise CHP'ye geçiyor.



DEM Parti kaç ilde kazanıyor?



2019'da 3'ü büyükşehir 8 ili kazanan HDP'nin devamı DEM Parti ise 11 ilde kazanıyor.



HDP 2019'da Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra Iğdır, Batman, Siirt ve Hakkari il belediyelerine kazanmıştı.



SER ARAŞTIRMA'nın anketine göre DEM Parti 2024 yerel seçimlerinde bu 8 ile ek olarak Dersim, Kars ve Ağrı'yı da kazanıyor.



Ankete göre; AK Parti 32 il, CHP 30 il, DEM Parti 11 il, MHP 5 il, YRP 2 il İYİ Parti 1 ili kazanıyor.



12 ilde kritik seçim



SER-AR Adıyaman, Amasya, Antalya, Bitlis, Denizli, Edirne, Karabük, Kars, Kırıkkale, Malatya, Urfa, Tokat'ı bıçak sırtında olan iller olarak tanımladı.



Hangi ilde hangi parti?



Ankete göre AK Parti; Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bingöl, Elazığ, Şırnak, Adıyaman, Antep, Kilis, Hatay, Maraş, Sivas, Kayseri, Tokat, Samsun, Çorum, Nevşehir, Niğde, Karaman, Konya, Antalya, Isparta, Afyon, Uşak, Denizli, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Edirne'de kazanıyor.



CHP'nin kazanacağı iller; Artvin, Ardahan, Giresun, Malatya, Adana, Mersin, Amasya, Sinop, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bolu, Ankara, Kırklareli, Kırşehir, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Balıkesir Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Mersin, Adana, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli.



DEM Parti ise Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Dersim'de kazanıyor.



MHP Erzincan, Osmaniye, Aksaray, Çankırı ve Bartın'da Yeniden Refah Partisi Yozgat ve Urfa'da İYİ Parti ise Ordu'da kazanıyor.

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