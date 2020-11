Selim Koray: "Risk'e girmeyen Sirk'e girer"

Selim KORAY yazıyor...



Açıkçası Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Konyaspor'a 2-0 yenilmesi beni pek şaşırtmadı ama yazıya da Konyaspor stoperlerini ve takımını tebrik etmekle başlamak gerekir. Müthiş mücadele ettiler.



Fenerbahçe'ye gelince; Fenerbahçe'nin geniş kadrosunu düşünen Erol Bulut takımı yedekler ve as oyuncular olarak ikiye bölmek yerine maçları ikiye bölmeye karar vermiş gibi gözüküyor. Erol Bulut, maçların ilk yarılarında risk almaktan kaçınarak nispeten daha dayanıklı ve kuvvetli oyuncularla rakibin defans oyuncularını yorup, gol bulamazsa ikinci yarılarda hücum ağırlıklı 3-4 oyuncu alarak maçı lehine çevirmeyi planlıyor ama şöyle bir problem var; maçların ilk yarılarında Perotti, Ferdi ve Sinan'ı düşünmeyen Bulut, pas oyunu oynatıp gol bulamadığı gibi, top rakipteyken de rakibe etkili pres yapabilen bir takım görüntüsünden uzak kalabiliyor.



Dün akşam da benzer bir maç oldu, tek fark Jevtovic'in attığı olağanüstü rövaşata golünün Erol Bulut'un hesaplarını altüst etmesiydi.



Fenerbahçe çok can yakar ama henüz şampiyonluk kıvamından uzak.



Fenerbahçe'nin rakibe baskısı ve pas kalitesi yetersiz, pas linkleri de çoğu zaman çalışmıyor. Yeni kurulan ve birbirini anlama zorluğu çeken Fenerbahçe'nin çok sayıda oyuncu değişikliğinin ve bazen tek oyuncu değişikliğinde 2-3 oyuncusunun birden yerinin değişmesinin oyun kalitesine ve sonuçlara her maç katkı vereceğini söylemek de mümkün değil.



Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli olmalı ve mümkünse değişmemelidir.



Fenerbahçe'nin yorulan oyuncusu varsa çıkabilir ama diziliş ve taktik değişiklikler çok kolay değildir, bunlar minimum'a indirilmelidir.



Gelelim Samatta, Thiam ve Valencia'ya; Valencia bir kanat oyuncusuna benzemiyor ama kaliteli futbolcu ve kanatta idare edebilir ama Thiam olmuyor, hele kapalı defanslara karşı Thiam çok etkisiz.



Samatta ise çok iyi oyuncu ama Fenerbahçe organize olursa daha faydalı olur.



Buyrun istatistiğe, Kadıköy'de ilk devre sonunda maç 0-0 bitmiş ve topa hakimiyet oranı %49 Fenerbahçe %51 Konyaspor. Bakın bu istatistiklerle şampiyon filan olunmaz. Bu istatistik şunu gösterir, Kadıköy'de Konyaspor'la oynarken topu çok sık kaptırıyorsunuz ve geri almakta da zorluk çekiyorsunuz.



Sonuçta, Fenerbahçe 3 puan ve TFF galibiyet priminden oldu. 3 Puan çok önemli ama TFF galibiyet primi de önemli, bu paraları bulmak için Başkan ve Yönetimi çok büyük emek sarfediyorlar, teknik ekip ve futbolcuların da ders almaları gereken bir maç oldu.



Rakipler genelde Kadıköy'de kapanırlar ve çok büyük direnç gösterirler, hatta kariyerlerinin en iyi performansını gösteren futbolcular dahi olur, bunları iyi anlamak ve ilk dakikadan itibaren ona göre oynayıp 45 dakikayı çöpe atmamak gerekir.



Jevtovic'in olağanüstü vuruşu gol olmasa maç 0-0 da bitebilirdi ama bu kadroyla Kadıköy'de Konyaspor'a 90 dakika gol atamamak yenilmek kadar düşündürücü bir sonuç olurdu