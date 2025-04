SAMSUNSPOR GALATASARAY CANLI İZLE ŞİFRESİZ (GS SAMSUN)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor ile Galatasaray Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA



Samsunspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.Sarı-kırmızılı ekibin bu müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor. Son 4 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, bu maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı. Galatasaray'da Osimhen'i ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu ve 6 golü olan Yunus Akgün takip ediyor.Galatasaray ile Samsunspor, yapacakları maçla, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 63 karşılaşmadan 42'sini kazandı. 7 müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 63 maçta rakip filelere toplam 136 gol atarken, Samsun ekibi 48 golle karşılık verebildi.Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 13-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 39 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 7 müsabakayı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006, 2011-2012 ve 2023-2024 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçlardan galibiyetle ayrıldı. "Cimbom" bu sezonun 12. haftasında RAMS Park'ta 3-2 kazandığı karşılaşmayla da birlikte Karadeniz temsilcisine karşı galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Samsunspor, son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.Galatasaray bugün şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, zorlu Samsunspor deplasmanında 3 puan arayacak. Kritik maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularından puan kaybı istemiyor. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de kalan maçların tamamını kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek ve 3'te 3 yapmak istiyor. Sezon sonunda formaya 5. yıldızı takmak isteyen Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesinde oyuncularına seslenerek, onlardan isteklerini sıraladı. Buruk'un öğrencilerine, "Kalan haftalarda her rakibimizi Fenerbahçe gibi görün. Ona göre motive olun. Biliyorsunuz bizim için Fenerbahçe maçları her zaman farklıdır. Maçlara Fenerbahçe ile oynuyormuş gibi çıkarsak daha da motive oluruz. Sizden isteğim saha içinde 90 dakika boyunca var gücünüzle mücadele etmek" ifadelerini kullandı. Okan hoca oyuncularına, "Her maçı ciddiye alın. Yüzde 100 konsantre olursak bu ligde her maçı kazanırız. Bunu daha önce de ispatladık. Kalitemizi sahaya yansıtalım ve tüm maçlarımızı kazanarak taraftarımızı mutlu edelim" diye konuştu.Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu akşam da göz hapsinde olacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide Barış Alper Yılmaz'ı takip etmişti. İngiliz ekibinin bugün oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçında da milli yıldızı tribünden izleyeceği öğrenildi. West Ham United'tan iki yetkilinin Samsun'daki maçta milli yıldızı izleyeceği ve rapor hazırlayacakları belirtildi. İngiliz ekibinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalması ve milli yıldız için resmi transfer teklifinde bulunması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta forma giydi ve 11 gol, 6 asistlik katkı verdi.Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı bay geçen "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi. Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Yunus Emre, Ntcham, Schindler, Holse, Emre, Marius Mouandilmadji.Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi. Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünü kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 6 Süper Lig, 2'şer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. "Cimbom", bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski'den yararlanamayacak. Son olarak 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında 36. dakikada kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu, bu karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Elias Jelert de sakatlıkları nedeniyle bu maçta olmayacak.