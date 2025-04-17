Haber Tarihi: 17 Nisan 2025 19:38 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 19:38

Putin-Trump görüşmesi ne zaman? Kremlin açıkladı

Bütün dünyada gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesi beklenen ikili zirveye çevrildi. Görüşmenin ne zaman yapılacağı merak edilirken, Kremlin'den konu hakkında bir açıklama daha geldi.

Putin-Trump görüşmesi ne zaman? Kremlin açıkladı
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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rossiya devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rus lider Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında olası görüşme hususunun herkesin dilinde olduğunu söyleyen Uşakov, "Henüz belirli tarihler üzerinde anlaşmaya varılmadığını söyleyebilirim. Hatta yer üzerinde bile anlaşmaya varılmadı. Ancak birçok kişi, özellikle de Amerikalı meslektaşlarımız Riyad'dan bahsediyor" ifadelerini kullandı.

GEREKEN SİNYALLER İLETİLDİ

Uşakov, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi hususunda da çalışmaların sürdüğünü ancak henüz bir mutabakatın söz konusu olmadığına dikkati çekti. Putin'in, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile daha önce St. Petersburg'da yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini bildiren Uşakov, siyasi ve ekonomik konuların yanında en çok Ukrayna meselesinin ele alındığını aktardı.

Witkoff aracılığıyla Moskova'dan "gereken sinyallerin" iletildiğini kaydeden Uşakov, "Sanırım bu sinyaller Washington'da müzakere edildi" diye konuştu.

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