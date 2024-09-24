Prens 3. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak?

Bongomia Kralı Thun'un beklenmedik ölümünün ardından tahtın yeni sahibi olan Prens'in yaşadığı sıra dışı maceraları anlatan dizi, 2023 yılında ekranlara gelmiş ve kısa sürede fenomen hale gelmişti.

Birçok izleyici Prens dizisinin 3. sezonu ne zaman başlayacak? sorusu ile büyük bir merak içerisinde yeni sezondan haberleri araştırıyor.

MGX Film'in yapımcılığını üstlendiği Prens dizisinin 3. sezonu merakla bekleniyor. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulislerden edilinen bilgilere göre dizinin yeni bölümleri 2025 yılının Şubat ayında BluTV ekranlarına geri dönecek.

Dizinin geniş hayran kitlesi, yeni sezon için şimdiden büyük bir heyecan içinde. Yapımın sosyal medyada da viral hale gelmesi, 3. sezon beklentisini daha da artırdı.

Prens dizisi, Bongomia Hükümdarlığı'nda geçiyor ve kraliyet ailesinin en göz ardı edilen üyesi olan Prens'in ilginç hikayesini anlatıyor. Kral Thun'un ani ölümünden sonra istemeden tahtın başına geçen Prens, bu zorlu görevde kendini bulmaya çalışırken birçok maceraya atılıyor.

İlk başlarda ciddiye alınmayan, hatta küçümsenen Prens, krallığın geleceğini belirleyen bir lider haline geliyor. Bongomia Krallığı'ndaki taht oyunları ve politik karmaşalar arasında, Prens'in hem kişisel hem de siyasi gelişimi izleyicilere eğlenceli bir şekilde sunuluyor.

Dizinin ikinci sezonu da oldukça hareketli geçmişti. Prens'in, Macarlar karşısında elde ettiği büyük zaferin ardından Bongomia Krallığı'nda kutlamalar yapılmış, ancak saraya Kuzey'den bir elçinin gelişiyle olaylar hızla değişmişti.

İsveç Kralı'nın daveti üzerine Prens, Vikingler'in topraklarına doğru uzun bir yolculuğa çıkarken, yol boyunca karşılaştığı korsanlar ve farklı halklar, macerasını daha da karmaşık hale getirmişti. Bu sırada Bongomia'da da taht üzerindeki mücadeleler ve saray entrikaları hız kesmeden devam etmişti.

Prens dizisinin güçlü oyuncu kadrosu, yeni sezonla birlikte daha da genişliyor. Dizinin başrollerinde yer alan Giray Altınok, Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan gibi isimler, yeni sezonda da izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Giray Altınok'un canlandırdığı Prens karakteri, bu sezon da maceralarına devam edecek ve Bongomia'nın kaderini şekillendirecek.