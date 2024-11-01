Haber Tarihi: 01 Kasım 2024 14:40 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 14:40

Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak?

Ordu-Giresun Havalimanı'nın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapanması, bölgedeki vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak?

Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak?
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Havalimanı, eylül ayında başlayan bir aylık bakım süreci kapsamında uçuşlara kapatılmıştı. Özellikle, pist ve mevcut taksi yollarının onarımının yanı sıra yağmur suyu drenaj sistemleri, asfalt ve beton döşemeleri, özel aydınlatma, yönlendirme tabelaları gibi birçok yapısal çalışma da yapılacak.

Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak?

Çalışmalar süresince 50 gün kapalı kalacak olan Ordu-Giresun Havalimanı'nın, 5 Kasım itibarıyla yeniden uçuşlara açılması planlanıyor. Bu kapsamda, yolcu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla beş uçak park alanı, dokuz park alanına çıkarılacak ve mevcut taksi yoluna ek olarak alternatif bir taksi yolu inşa edilecek.
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