Havalimanı, eylül ayında başlayan bir aylık bakım süreci kapsamında uçuşlara kapatılmıştı. Özellikle, pist ve mevcut taksi yollarının onarımının yanı sıra yağmur suyu drenaj sistemleri, asfalt ve beton döşemeleri, özel aydınlatma, yönlendirme tabelaları gibi birçok yapısal çalışma da yapılacak.



Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak?

Çalışmalar süresince 50 gün kapalı kalacak olan Ordu-Giresun Havalimanı'nın, 5 Kasım itibarıyla yeniden uçuşlara açılması planlanıyor. Bu kapsamda, yolcu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla beş uçak park alanı, dokuz park alanına çıkarılacak ve mevcut taksi yoluna ek olarak alternatif bir taksi yolu inşa edilecek.