Oldubitti nasıl yazılır? TDK'ya göre oldubitti mi, oldu bitti mi?

" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi.'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "" kelimesidir. "" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "" nasıl yazılır sorusunun cevabı…"Oldubitti," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "oldubitti" şeklinde yazılır. Ancak günlük konuşma dilinde "oldubitti" şeklinde birleştirilerek kullanılabilmektedir. "Oldubitti" ifadesi, bir olayın hızlı ve plansız bir şekilde tamamlanması durumunu ifade eder.Oldubitti kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise oldu bitti şeklindedir."Oldubitti," Türkçe'de kullanılan bir deyimdir ve genellikle bir durumun hızlı, plansız ve beklenmedik bir şekilde tamamlanması anlamına gelir. Bu ifade, bir olayın veya bir durumun çabucak ve pek fazla düşünmeden gerçekleşmesini ifade eder."Oldubitti" ifadesi genellikle olumsuz bir anlam taşır çünkü genellikle düzenli planlama veya detaylı bir süreç olmadan gerçekleşen olaylara işaret eder. "Oldubitti" ifadesi, bazen bir durumun kolayca geçiştirilmesi veya hızlı bir şekilde sonlandırılması durumlarına da atıfta bulunabilir.