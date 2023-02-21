Okul tatili uzadı mı? Yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Karamanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra okullara ara verilmişti. Okulların açılma tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, okullarda tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak?Alınan karara göre, 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılacak. Depremden etkilenen 10 il (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana) için ise değerlendirmeler yapıldıktan sonra karar verilecek.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı (21 Şubat) günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız" dedi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdiklerini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır." ifadesini vurguladı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise; Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. 10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık.İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz.O öğretmenlerimizin hepsini idari izinli sayıyoruz. Aynı zamanda psikososyal destekle ilgili de destekleri veriyoruz.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.