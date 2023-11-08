Haber Tarihi: 08 Kasım 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 11:40

Nebi Hatipoğlu kimdir? İdris Nebi Hatipoğlu'nun biyografisi

İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi Hatipoğlu'na rozet taktı. Peki, İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?

Nebi Hatipoğlu kimdir? İdris Nebi Hatipoğlu'nun biyografisi
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu bugün AK Parti'ye katılacağını açıklamıştı. Hatipoğlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

İdris Nebi Hatipoğlu 1975 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor'a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig'e yükseldi.

28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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