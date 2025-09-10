Haber Tarihi: 10 Eylül 2025 18:26 -
10 Eylül 2025 18:26
NBA ne zaman başlıyor? NBA 2025-2026 sezonu takvimi belli oldu!
NBA ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman belli oldu! 2025-2026 NBA sezonu için ise geri sayımı başladı. Bu sezonun açılış maçları Ekim ayında başlarken kıyasıya rekabetli bir sezon için basketbolseverler meraklı bekleyişi sürdürüyor.
NBA ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman netleşti! İlk maçlar Ekim ayının sonunda gerçekleşecekken, yeni sezon öncesi maç takvimi de paylaşıldı. Sezon öncesi yapılacak Knicks - 76ers maçı ile basketbol maratonu start alacak!
NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025-2026 NBA sezonu 22 Ekim 2025 Çarşamba günü başlıyor! Sezonun ilk maçları Thunder - Rockets ile Lakers - Warriors karşılaşmalarıyla başlayacak. Türkiye saatiyle Thunder - Rockets maçı gece 02:30'da, Lakers - Warriors karşılaşması ise 05:00'te ekranlarda olacak.
2025 NBA SEZON ÖNCESİ MAÇ TAKVİMİ
2 Ekim 2025 19:00 Knicks - 76ers
4 Ekim 2025 05:00 Lakers - Suns
4 Ekim 2025 18:00 Heat - Magic
5 Ekim 2025 03:00 Hornets - Timberwolves
5 Ekim 2025 04:00 Nuggets - Timberwolves
6 Ekim 2025 00:00 Thunder - Warriors
6 Ekim 2025 02:30 Lakers - Bucks
7 Ekim 2025 03:00 Grizzlies - Detroit Pistons
7 Ekim 2025 03:00 Thunder - Rockets
7 Ekim 2025 03:30 Mavericks - Yoke
7 Ekim 2025 05:00 Raptors - Nuggets
8 Ekim 2025 02:00 Cavaliers - Timberwolves
8 Ekim 2025 03:00 Bulls - Pacers
9 Ekim 2025 02:30 Rockets - Heat
9 Ekim 2025 03:00 Spurs - Jazz
11 Ekim 2025 02:00 Raptors - 76ers
11 Ekim 2025 02:00 Celtics - Magic
11 Ekim 2025 03:00 Spurs - Trail Blazers
11 Ekim 2025 05:00 Jazz - Kings
12 Ekim 2025 02:00 Pacers - Grizzlies
12 Ekim 2025 03:00 Thunder - Hawks
12 Ekim 2025 03:30 Mavericks - Suns
12 Ekim 2025 14:00 Hornets - Nets
12 Ekim 2025 Wizards - Magic
13 Ekim 2025 01:00 Raptors - Heat
13 Ekim 2025 02:00 Bucks - Cavaliers
13 Ekim 2025 04:30 Lakers - Warriors
13 Ekim 2025 04:30 Nuggets - Clippers
14 Ekim 2025 01:00 Hawks - Pacers
14 Ekim 2025 02:00 Heat - Spurs
