NBA ne zaman başlıyor? NBA 2025-2026 sezonu takvimi belli oldu!

NBA ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman netleşti! İlk maçlar Ekim ayının sonunda gerçekleşecekken, yeni sezon öncesi maç takvimi de paylaşıldı. Sezon öncesi yapılacak Knicks - 76ers maçı ile basketbol maratonu start alacak!



NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?



2025-2026 NBA sezonu 22 Ekim 2025 Çarşamba günü başlıyor! Sezonun ilk maçları Thunder - Rockets ile Lakers - Warriors karşılaşmalarıyla başlayacak. Türkiye saatiyle Thunder - Rockets maçı gece 02:30'da, Lakers - Warriors karşılaşması ise 05:00'te ekranlarda olacak.



2025 NBA SEZON ÖNCESİ MAÇ TAKVİMİ



2 Ekim 2025 19:00 Knicks - 76ers



4 Ekim 2025 05:00 Lakers - Suns



4 Ekim 2025 18:00 Heat - Magic



5 Ekim 2025 03:00 Hornets - Timberwolves



5 Ekim 2025 04:00 Nuggets - Timberwolves



6 Ekim 2025 00:00 Thunder - Warriors



6 Ekim 2025 02:30 Lakers - Bucks



7 Ekim 2025 03:00 Grizzlies - Detroit Pistons



7 Ekim 2025 03:00 Thunder - Rockets



7 Ekim 2025 03:30 Mavericks - Yoke



7 Ekim 2025 05:00 Raptors - Nuggets



8 Ekim 2025 02:00 Cavaliers - Timberwolves



8 Ekim 2025 03:00 Bulls - Pacers



9 Ekim 2025 02:30 Rockets - Heat



9 Ekim 2025 03:00 Spurs - Jazz



11 Ekim 2025 02:00 Raptors - 76ers



11 Ekim 2025 02:00 Celtics - Magic



11 Ekim 2025 03:00 Spurs - Trail Blazers



11 Ekim 2025 05:00 Jazz - Kings



12 Ekim 2025 02:00 Pacers - Grizzlies



12 Ekim 2025 03:00 Thunder - Hawks



12 Ekim 2025 03:30 Mavericks - Suns



12 Ekim 2025 14:00 Hornets - Nets



12 Ekim 2025 Wizards - Magic



13 Ekim 2025 01:00 Raptors - Heat



13 Ekim 2025 02:00 Bucks - Cavaliers



13 Ekim 2025 04:30 Lakers - Warriors



13 Ekim 2025 04:30 Nuggets - Clippers



14 Ekim 2025 01:00 Hawks - Pacers



14 Ekim 2025 02:00 Heat - Spurs







Haber ile daha fazlasına ulaşın: