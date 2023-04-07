Motorine zam var mı? 7 Nisan (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Motorine zam var mı? 7 Nisan 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE ZAM VAR MI? 7 NİSAN (BU GECE)
Benzine 5 Nisan itibariyle 1 lira 12 kuruşluk zam gelirken, 7 Nisan 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Brent petrol 7 Nisan Cuma günü itibarıyla 84.62 dolardan işlem görüyor.
LPG'YE ZAM SONRASINDA İNDİRİM GELMİŞTİ!
Otogaza 4 Nisan tarihinden itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim geldi. LPG'YE ZAM GELMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta otogaza (LPG) 29 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıdı. İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 7 NİSAN 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,31 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,38 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.98 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.30 TL ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,75 TL
Motorin fiyatı: 20,84 TL
LPG fiyatı: 9.91 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,73 TL
Motorin fiyatı: 20,92 TL
LPG fiyatı: 9.97 TL
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