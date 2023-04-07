Motorine zam var mı? 7 Nisan (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Motorine zam var mı? 7 Nisan 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Benzine 5 Nisan itibariyle 1 lira 12 kuruşluk zam gelirken, 7 Nisan 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Brent petrol 7 Nisan Cuma günü itibarıyla 84.62 dolardan işlem görüyor.Otogaza 4 Nisan tarihinden itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim geldi.Geçtiğimiz hafta otogaza (LPG) 29 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıdı.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,31 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,38 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.98 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.30 TLBenzin fiyatı: 21,75 TLMotorin fiyatı: 20,84 TLLPG fiyatı: 9.91 TLBenzin fiyatı: 21,73 TLMotorin fiyatı: 20,92 TLLPG fiyatı: 9.97 TL