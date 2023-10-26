Mevduat faiz oranları güncel 2023: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Mevduat faiz oranları güncel olarak belli oldu. Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 35'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak faiz oranları... MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCEL 2023
Referans faiz oranı aylıkta yüzde 3,16'ya (yıllık bileşik yüzde 46,1) yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,71'e (yıllık bileşik yüzde 55,9) yükseldi.
Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye (yıllıkta yüzde 70,3) yükseldi. Kart üye işyeri komisyonu da aylık yüzde 3,16'dan yüzde 3,61'e (yıllık bileşik yüzde 54) yükseldi.
Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83'e yükseldi. İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e yükseldi. 70 bin TL üzeri ihtiyaç kredilerinde de faiz üst sınırı yüzde 77'den yüzde 92,2'ye yükseldi. HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?
Faiz artışından sonra gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Mevduat faizleri 32, 46, 55, 92, 181 gün vadeyle yatırılabiliyor.
İşte, 100 bin TL faiz getirisi... Not: Faiz hesaplamaları 32 günlük vadeden hesaplanmıştır.
ING
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 3.331,51 TL Odea
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 3.581,37 TL ON Plus
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 3.581,37 TL TEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 3.498,08 TL Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 3.498,08 TL Anadolu Bank
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 3.414,79 TL Fiba Banka
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 3.331,51 TL Denizbank
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 3.164,93 TL Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 30
Net Kazanç: 2.498,63 TL Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 26
Net Kazanç: 2.165,48 TL Enpara.com
Faiz Oranı: Yüzde 26
Net Kazanç: 2.165,48 TL Vakıfbank
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 3.331,51 TL Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 3.331,51 TL QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 34,5
Net Kazanç: 2.873,42 TL Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 29
Net Kazanç: 2.415,34 TL HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 28
Net Kazanç: 2.332,05 TL Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 25
Net Kazanç: 2.082,19 TL Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 17
Net Kazanç: 1.415,89 TL
Haber ile daha fazlasına ulaşın: