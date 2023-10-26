Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 15:07 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 15:08

Mevduat faiz oranları güncel 2023: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Mevduat faiz oranları güncel olarak belli oldu. Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrasında kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları da arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizdeki 5 puanlık artışının ardından kredi kartı faiz oranları yükselecek. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak faiz oranları...

Mevduat faiz oranları güncel 2023: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Abone Ol
Mevduat faiz oranları güncel olarak belli oldu. Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 35'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak faiz oranları...

MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCEL 2023
Referans faiz oranı aylıkta yüzde 3,16'ya (yıllık bileşik yüzde 46,1) yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,71'e (yıllık bileşik yüzde 55,9) yükseldi.

Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye (yıllıkta yüzde 70,3) yükseldi. Kart üye işyeri komisyonu da aylık yüzde 3,16'dan yüzde 3,61'e (yıllık bileşik yüzde 54) yükseldi.

Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83'e yükseldi. İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e yükseldi. 70 bin TL üzeri ihtiyaç kredilerinde de faiz üst sınırı yüzde 77'den yüzde 92,2'ye yükseldi.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?


Faiz artışından sonra gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Mevduat faizleri 32, 46, 55, 92, 181 gün vadeyle yatırılabiliyor.

İşte, 100 bin TL faiz getirisi...

Not: Faiz hesaplamaları 32 günlük vadeden hesaplanmıştır.


ING

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 3.331,51 TL

Odea

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 3.581,37 TL

ON Plus

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 3.581,37 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 3.498,08 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 3.498,08 TL

Anadolu Bank

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 3.414,79 TL

Fiba Banka

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 3.331,51 TL

Denizbank

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 3.164,93 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 30

Net Kazanç: 2.498,63 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 26

Net Kazanç: 2.165,48 TL

Enpara.com

Faiz Oranı: Yüzde 26

Net Kazanç: 2.165,48 TL

Vakıfbank

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 3.331,51 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 3.331,51 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 34,5

Net Kazanç: 2.873,42 TL

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 29

Net Kazanç: 2.415,34 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 28

Net Kazanç: 2.332,05 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 25

Net Kazanç: 2.082,19 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 17

Net Kazanç: 1.415,89 TL

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Mevduat
Gündem

Diğer Haberler

Tottenham zirveyi sevdi! Deplasmanda kazandı Premier Lig Tottenham zirveyi sevdi! Deplasmanda kazandı
Giresunspor: 'Bir puan bizim için yeterli' Spor Toto 1. Lig Giresunspor: "Bir puan bizim için yeterli"
Farioli'nin takımı Nice yeniden lider! Ligue 1 Farioli'nin takımı Nice yeniden lider!
İrfan Buz: 'Kaybetsen bile iyi oynayacaksın' Spor Toto 1. Lig İrfan Buz: "Kaybetsen bile iyi oynayacaksın"
Hakan Yakın: 'Goller moralimizi bozdu' İstanbulspor Hakan Yakın: "Goller moralimizi bozdu"
Kemal Özdeş: 'Müthiş bir birliktelik var!' Kasımpasa Kemal Özdeş: "Müthiş bir birliktelik var!"
Volkan Demirel: 'Ders çıkarmamız gerekir' Hatayspor Volkan Demirel: "Ders çıkarmamız gerekir"
Bochum son saniyede galibiyeti kaçırdı Bundesliga Bochum son saniyede galibiyeti kaçırdı
Recep Uçar: 'Artık hayal kurabiliriz' Yukatel Kayserispor Recep Uçar: "Artık hayal kurabiliriz"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Carlo Ancelotti: "Bizde de Arda Güler var!"
2
Avrupa futbolunda dev maç haftası!
3
Dursun Özbek, TFF'ye gitti! İşte gerçek nedeni
4
Galatasaray'da Icardi gelişmesi!
5
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan yönetime büyük jest!
6
Ali Koç'un oğlu tribünde amigoluk yaptı
7
Fenerbahçe'de Alexander Djiku sakatlandı

SON HABERLER

yukarı ok