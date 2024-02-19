Mesai saati düzenlemesi 2024: Mesai saatleri değişecek mi, değişiyor mu?

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için iktidarın yeni bir çalışmaya başladığı belirtiliyor. Düzenlemede, çalışma saatinden, genel tatil ücretine bir çok başlık bulunuyor. Çalışmada, meslek gruplarına göre değerlendirmeler de yapılıyor.

Mesela Denizcilik iş Kanunu ve Basın İş Kanunu'nda haftalık çalışma süresi 48 saat olarak belirlenmişken, diğer meklek gruplarında haftalık çalışma süresi 45 saat.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında yapılan çalışmada, 45 saatlik sürenin 35-40 saate indirilmesi planlanıyor. Yeni düzenlemeyle, işin merkezinde çalışan olacak, hakları güçlendirilecek. Yeni hak kategorileri geliştirilecek. Standart ve mevcut haklar korunacak. Çalışanı doğrudan ilgilendiren "İş Kanunu" konusunda yeni bir perspektiften bakılacağı belirtiliyor. Düzenlemede, çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konulara değiniliyor.

Türkiye'de 1936 tarihli İş Yasası'na göre çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlendi. Bu kanun 2003't çıkarılan İş Yasası'yla değeştirildi. Haftalık çalışma saati 45 saate indirildi. Bu yasaya göre bir yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yapabiliyor. Günümüz şartları ve teknolojideki gelişmelere göre uzun olması nedeniyle yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Meslek gruplarına göre değerlendirmeler de yapılıyor.Bütüncül bir yaklaşımla çalışma saatlerinin 35- 40 saate indirilmesi planlanıyor.

Yeni kanun çalışmalarının merkezinde çalışan olacağı belirtilirken, "Çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir" görüşüyle hareket ediliyor. Çalışan güçlenmemesi halinde bir şey ifade etmeyeceği belirtiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz aylarda çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile ilgili sinyalleri vermiş, "Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İş Kanunu'ndaki mevzuatlarda ilke olarak çalışanın güçlendirilmesi planlanıyor.Yeni çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında örneğin fazla çalışmalara ilişkin katsayı bir yerde yüzde 50, bir yerde yüzde 25 olmasına da dikkat çekiliyor. Yeni çalışma ilişkileri geliştirilecek ve dağınık mevzuat bir arada toplanacak