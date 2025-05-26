Haber Tarihi: 26 Mayıs 2025 12:18 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 12:18

Mertens neden gidiyor, gitti mi, gidecek mi? 2025

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddiaları gündemde. Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamalarla veda sinyali verdi. Peki, Mertens neden gidiyor, gitti mi, gidecek mi?

Mertens neden gidiyor, gitti mi, gidecek mi? 2025
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun takımdan ayrılacağını açıkladığı Dries Mertens, geleceğiyle ilgili konuştu ve ne yapacağını bilmediğini söyledi.

Abdullah Kavukcu, sözleşmesi biten Fernando Muslera ve Dries Mertens ile ilgili yaptığı açıklamada, "18 tane yabancımız var, Nando'yu ikna etmeye çalıştık ama gitme taraftarı. Ailesini çocuklarını gönderdi. Mertens aynı şekilde gidiyor. Bu bölgelere transfer yapacağız. Birkaç bölge daha var. Bizden gitmek isteyenler var. Osimhen ile beraber farklı, Osimhen olmazsa farklı bir transfer planımız olacak" ifadelerini kullandı.

MERTENS'İN AÇIKLAMALARI

Mertens ise şampiyonluk sonrası pazartesi gecesi ülkesi Belçika'dan Sporza'ya açıklamalarda bulundu.

Sporza'da yer alan haberde, Mertens'in Galatasaray'daki şampiyonluk kutlamalarında oğlu Ciro ile birlikte duygusal anlar yaşadığı hatırlatıldı.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Belçika basınındaki haberde, Mertens'in bu anlarının vedası olarak anlaşıldığı ancak vedanın neden bu kadar duygusal olduğunun bilinmediği yazıldı. Bu dakikalara açıklık getiren Mertens ise, "Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Sözlerine devam eden 38 yaşındaki yıldız futbolcu, "Gerçekten bilmiyorum. Bu yüzden kafamdan birçok şey geçti" sözlerini sarf etti.

"YAPMAK İSTEDİKLERİM VAR"

Mertens, "Ne olacağını göreceğiz. Her zaman futbolu bırakmayı dört gözle beklediğimi söylemişimdir. Kariyerimden sonra yapmak istediğim çok şey var" diye konuştu.

Galatasaray'a 2022 yılında imza atan Mertens, sarı-kırmızılılarda 3 lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinçleri yaşadı.

Galatasaray forması altında 3 sezonda toplamda 134 maça çıkan Mertens, 24 gol attı ve 44 asist yaptı.


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