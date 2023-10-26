MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA EKİM 2023 || TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ekim ayı Para Politikası Kurulu Ekim ayı faiz kararı 2023 açıklandı mı?

TCMB Merkez Bankası toplantısı faiz kararı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Yatırımcılar bugün gerçekleştirilecek toplantıdan çıkacak kararı merakla bekliyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Başkanlığında düzenlenecek toplantının ardından faiz kararı belli olacak. Ekonomistler faiz konusunda beklentisini açıkladı. 250-500 baz puan arasında artışın olabileceği ifade etmişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? İşte faiz kararı ile ilgili son durum...Borsa, yatırımcılar ve piyasalar için büyük öneme sahip Merkez Bankası faiz bugün ( 26 Ekim Perşembe) saat 14:00'te kamuoyuna açıklanacak.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 26 Ekim 2023 Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde 500 baz puanlık artırımla yüzde 30'a çekti.26 Ekim 202323 Kasım 202321 Aralık 202325 Ocak 202422 Şubat 202421 Mart 2024Bloomberg anketine yansıyan medyan beklenti artışın eylül faiz kararı gibi 500 baz puan olacağı yönünde. Başkan Hafize Gaye Erkan yönetiminde bankanın sıkılaştırma döngüsü neredeyse 22 yüzde puanı bulmuş durumda. Birçok yatırımcıya göre halihazırda gerçekleşen enflasyona göre reel faizin halen negatif bölgede bulunması sıkılaşmanın yeterli seviyede olmadığını gösteriyor.Buna ek olarak İsrail-Hamas çatışmasının büyümesi senaryosunda enerji fiyatlarının yeniden yukarı yönlü risk oluşturması birçokları için psikolojik seviye olan yüzde 40'a daha erken ulaşılmasını beraberinde getirebilir.Deutsche Bank ekonomistlerine göre artan jeopolitik riskler ve bunun enflasyon ile ödemeler dengesine potansiyel etkileri sebebiyle TCMB 2023 yıl sonunda yüzde 40'lık bir haftalık repo faizine ulaşacak. Bazı ekonomistlere göre ise yerel seçimlerin yaklaşması TCMB'nin 'bekle-gör' duruşunu tercih etmesiyle sonuçlanabilir.