Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 13:54 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 13:54

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA EKİM 2023 || TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ekim ayı Para Politikası Kurulu Ekim ayı faiz kararı 2023 açıklandı mı?

Merkez Bankası son dakika faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. TCMB Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak karar piyasalara yön verecek. Merkez Bankası faiz kararı için ara Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan Başkanlığında toplandı. Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan toplantının ardından alınan karar doğrultusunda politika faizi 500 baz puan artırılarak %25'ten 30'a yükseltildi. Ekonomistler beklenti anketinde Ekim ayı faiz kararında 250 ila 500 puan arasında artış olabileceğini belirtti. Diğer yandan yıl sonu faiz beklentisi 40,00 oldu. Özellikle altın, dolar, euro gibi alanlara yatırım açıklanacak kararı merakla bekliyor. Peki Peki Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...TCMB Merkez Bankası toplantısı faiz kararı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Yatırımcılar bugün gerçekleştirilecek toplantıdan çıkacak kararı merakla bekliyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Başkanlığında düzenlenecek toplantının ardından faiz kararı belli olacak. Ekonomistler faiz konusunda beklentisini açıkladı. 250-500 baz puan arasında artışın olabileceği ifade etmişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? İşte faiz kararı ile ilgili son durum...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA EKİM 2023 || TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ekim ayı Para Politikası Kurulu Ekim ayı faiz kararı 2023 açıklandı mı?
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TCMB Merkez Bankası toplantısı faiz kararı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Yatırımcılar bugün gerçekleştirilecek toplantıdan çıkacak kararı merakla bekliyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Başkanlığında düzenlenecek toplantının ardından faiz kararı belli olacak. Ekonomistler faiz konusunda beklentisini açıkladı. 250-500 baz puan arasında artışın olabileceği ifade etmişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? İşte faiz kararı ile ilgili son durum...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Borsa, yatırımcılar ve piyasalar için büyük öneme sahip Merkez Bankası faiz bugün ( 26 Ekim Perşembe) saat 14:00'te kamuoyuna açıklanacak.

EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 26 Ekim 2023 Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde 500 baz puanlık artırımla yüzde 30'a çekti.

5 AYLIK FAİZ KARARI AÇIKLANMA TARİHLERİ

26 Ekim 2023


23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Bloomberg anketine yansıyan medyan beklenti artışın eylül faiz kararı gibi 500 baz puan olacağı yönünde. Başkan Hafize Gaye Erkan yönetiminde bankanın sıkılaştırma döngüsü neredeyse 22 yüzde puanı bulmuş durumda. Birçok yatırımcıya göre halihazırda gerçekleşen enflasyona göre reel faizin halen negatif bölgede bulunması sıkılaşmanın yeterli seviyede olmadığını gösteriyor.

Buna ek olarak İsrail-Hamas çatışmasının büyümesi senaryosunda enerji fiyatlarının yeniden yukarı yönlü risk oluşturması birçokları için psikolojik seviye olan yüzde 40'a daha erken ulaşılmasını beraberinde getirebilir.

Deutsche Bank ekonomistlerine göre artan jeopolitik riskler ve bunun enflasyon ile ödemeler dengesine potansiyel etkileri sebebiyle TCMB 2023 yıl sonunda yüzde 40'lık bir haftalık repo faizine ulaşacak. Bazı ekonomistlere göre ise yerel seçimlerin yaklaşması TCMB'nin 'bekle-gör' duruşunu tercih etmesiyle sonuçlanabilir.

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