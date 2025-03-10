Memur Bayram İkramiyesi Alır mı? 2025

Memur bayram ikramiyesi alır mı? 2025 yılı itibarıyla memurlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?



MEMURLARA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLİYOR MU?



Türkiye'de bayram ikramiyesi uygulaması, 2018 yılından itibaren emeklilere yönelik olarak başlatılmış bir destek ödemesidir. Ancak mevcut yasal düzenlemeler kapsamında memurlar bayram ikramiyesi alamamaktadır. Memurların maaş ve sosyal hakları, toplu sözleşme ve diğer devlet politikalarına bağlı olarak şekillendiği için bayram ikramiyesi kapsamına dahil edilmemişlerdir.



KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?



Bayram ikramiyesinden yararlanabilecek kişiler şunlardır:



SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli maaşı alanlar,

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri,

Vazife malullüğü aylığı alanlar,

Şampiyon sporcular, gaziler ve şehit yakınları.

Memurlar, aktif olarak çalıştıkları için bu kapsama girmemektedir ve bayram ikramiyesi almamaktadır.

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