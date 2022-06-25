Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao için transfer açıklaması geldi.



Başarılı futbolcunun menajeri, Rus basınına yaptığı açıklamada, adı geçen kulüplerden biri olan Zenit'ten kimsenin kendileriyle iletişime geçmediğini söyledi.



Marcao'nun menajeri yaptığı açıklamada, "Zenit haberleri doğru değil, Zenit'ten kimse bizimle iletişime geçmedi" dedi.



Öte yandan Zenit'tin CEO'su Alexander Medvedev de Marcao için Galatasaray'a 15 milyon euro teklif yaptıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



26 yaşındaki futbolcunun adı İspanya'dan da Sevilla ile anılıyor.





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