Lugano - Fenerbahçe Maçı: Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile bir üst tur için mücadele edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu maçının tarihi ise merak ediliyor. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Lugano hazırlık maçı, 23 Temmuz 2024 tarihinde oynanacak.
LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bu heyecan verici karşılaşma, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak. LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Maç, Türkiye saati ile 21:30'da başlayacak. Maç öncesi ve sonrası analiz programları da yine D-Smart ve D-Smart GO'dan yayınlanacak.
AÇIKLAMA OLMAYACAK
Sarı-lacivertliler, bu maç için hazırlıklarına devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Lugano karşılaşması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Ancak sarı-lacivertliler kadro için bir açıklama yapmayacak.OYUNCULARI YENİDEN GÖRECEK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maça kadar olan süreçte oyuncuları bir kez daha görmek istiyor.DEĞİŞİKLİK HAKKI VAR
Sarı-lacivertlilerin, bildirdiği kadrodan maçın başlama saatine 24 saat kalaya kadar iki değişiklik yapma hakkı bulunuyor.NİHAİ KADRO AÇIKLANACAK
Fenerbahçe, Mourinho kadro için son kararını verdikten sonra Lugano maçı için nihai kadrosunu duyuracak.
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