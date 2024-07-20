Lugano - Fenerbahçe Maçı: Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile bir üst tur için mücadele edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu maçının tarihi ise merak ediliyor. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Lugano hazırlık maçı, 23 Temmuz 2024 tarihinde oynanacak.



Bu heyecan verici karşılaşma, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

Maç, Türkiye saati ile 21:30'da başlayacak. Maç öncesi ve sonrası analiz programları da yine D-Smart ve D-Smart GO'dan yayınlanacak.



Sarı-lacivertliler, bu maç için hazırlıklarına devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Lugano karşılaşması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Ancak sarı-lacivertliler kadro için bir açıklama yapmayacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maça kadar olan süreçte oyuncuları bir kez daha görmek istiyor.Sarı-lacivertlilerin, bildirdiği kadrodan maçın başlama saatine 24 saat kalaya kadar iki değişiklik yapma hakkı bulunuyor.Fenerbahçe, Mourinho kadro için son kararını verdikten sonra Lugano maçı için nihai kadrosunu duyuracak.