Haber Tarihi: 10 Nisan 2024 12:46 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 12:46

LCW Açık mı? 2024 Bayramda LC Waikiki Açık mı?

2024 yılı Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte, LCW'in bayramda açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, LCW açık mı? Bayramda LCW açık mı, kaçta açılıyor? 2024'te bayramın 1. (ilk) günü LCW açık mı? İşte LC Waikiki çalışma saatleri

LCW Açık mı? 2024 Bayramda LC Waikiki Açık mı?
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2024 yılı Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, LC Waikiki'nin bayramda açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Alışveriş severler, bayramda ihtiyaçlarını karşılamak için LC Waikiki'nin açık olup olmadığını araştırıyor.

Bayramda LCW Açık mı?

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olan LC Waikiki, ikinci ve üçüncü günlerde normal çalışma saatlerine dönmüştü. Bu yıl da benzer bir uygulamanın olması bekleniyor.

LC Waikiki Çalışma Saatleri 2024

Hafta içi: 10.00-22.00

Cumartesi: 10.00-21.00

Pazar: Kapalı

LC Waikiki Bayramda Açık Olacak mı? Kesin Bilgi İçin:

LC Waikiki'nin resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

LC Waikiki'nin müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Yakınınızdaki LC Waikiki mağazasına giderek bilgi alabilirsiniz.
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