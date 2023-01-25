Haber Tarihi: 25 Ocak 2023 12:08 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 12:39

Kıyamet saati nedir? 2023 Kıyamet Saati ne zaman, saat kaçta?

Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock) güncellendi. Kıyamet Saati, gece yarısına 90 saniye kalaya getirildi. Peki, Kıyamet saati nedir? 2023 Kıyamet Saati ne zaman, saat kaçta? 90 saniyede yok olabilir

Kıyamet saati nedir? 2023 Kıyamet Saati ne zaman, saat kaçta?
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Dünya felakete her zamankinden daha yakın: İnsanlığa meydan okumanın mecazi ölçüsü olan Kıyamet Saati, Salı günü gece yarısından önce 90 saniyeye sıfırlandı. Peki, Kıyamet saati nedir? 2023 Kıyamet Saati ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
Kıyamet saati nedir? 
Atom Bilim Adamları Bülteni'nin bilim ve güvenlik kurulu, hareketin - insanlığın şimdiye kadarki yaygın felakete en yakın olduğu yargısına varıldı - "sadece olmasa da büyük ölçüde" Ukrayna'daki savaştan kaynaklandığını söyledi.
Bilimsel kuruluş saati her Ocak ayında değerlendirir. Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin geçen Şubat ayında başlayıp Avrupa'da bir savaşı ve yeni bir mülteci akınını tetiklemesinden bu yana ilk tam güncelleme.

Saat, 2020'de gece yarısına 100 saniye olarak ayarlandığında bir heyecan yarattı, ünlü saat ilk kez dakika yerine saniyeye inmişti.

O sırada Bulletin'in bilim adamları "kıyametin eşiğinde" olduğumuzu söylediler. 2021 ve 2022'de gece yarısına 100 saniye kaldı.

Doomsday Clock'un arkasındaki bilim adamları, insanlığı içeriden gelen tehditlere - özellikle nükleer savaş, küresel iklim değişikliği ve biyoteknoloji yoluyla kendi teknolojilerimizden kaynaklanan tehlikelere - karşı uyarmak için kullanıyor.

Eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson, yeni güncelleme hakkında şunları söyledi: "Kıyamet Saati tüm insanlık için alarm veriyor. Bir uçurumun eşiğindeyiz. Ancak liderlerimiz yeterli hızda hareket etmiyor."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Salı günkü duyurunun büyük bir kısmı Rusya'ya ve Başkan Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehdidine ve Ukrayna'da zaferden başka bir şeyi kabul etmeyi reddetmesine odaklandı.

Lisansüstü okulun dekanı ve Maryland Üniversitesi'nde kamu politikası profesörü olan Steve Fetter, "Ukrayna'da nükleer kullanımdan kaçınılsa bile, savaş nükleer düzene - inşa edilmiş anlaşmalar ve mutabakatlar sistemine meydan okudu" dedi. 

Fetter, ABD, Rusya ve Çin'in cephaneliklerini modernize etmek için çalıştıklarını da kaydetti.


Chicago merkezli Bulletin, 1945 yılında Manhattan Projesi'nde ilk atom silahlarının geliştirilmesine yardımcı olan Albert Einstein ve bilim adamları tarafından kuruldu. Yıllar boyunca, üyeleri arasında düzinelerce Nobel ödülü sahibi var.

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