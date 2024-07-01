Kirada Yüzde 25 Sınırı Kalktı mı? 2024

Daha yüksek kira artışları: TÜFE'nin yüksek seyretmesi nedeniyle, kiracılar yüzde 25'ten daha yüksek kira zamlarıyla karşılaşabilir.



Bölgesel farklılıklar: Kira artış oranları, bölgeye ve evin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Büyük şehirlerde ve popüler semtlerde kira artışları daha yüksek olabilir.



Kira sözleşmesi süresi: Kira sözleşmesi yeni başlıyorsa veya 1 Temmuz 2024'ten sonra sona eriyorsa, ev sahibi yeni kira bedelini TÜFE'ye göre belirleyebilir.



Kira sözleşmesi devam ediyorsa: Kira sözleşmesi 1 Temmuz 2024'ten önce başlamış ve halen devam ediyorsa, ev sahibi en son zammı 1 Temmuz 2024'te yapabilir.



Haklarını bilin: Kiracıların hakları ve yükümlülükleri Borçlar Kanunu'nda yer almaktadır. Kira sözleşmesi imzalamadan önce bu kanunu incelemeniz ve haklarınızı bilmeniz önemlidir.



Kira sözleşmesini dikkatlice okuyun: Kira sözleşmesini imzalamadan önce tüm maddeleri dikkatlice okuyun ve anlamadığınız noktaları ev sahibine sormaktan çekinmeyin.



Farklı kira seçeneklerini araştırın: Farklı semtlerde ve farklı özelliklerde evler için kira fiyatlarını araştırın.



Haklarınızı korumak için yasal yollara başvurun: Kira artışı konusunda anlaşmazlığa düşmeniz halinde, yasal haklarınızı korumak için Tüketici Hakem Heyetlerine veya mahkemelere başvurabilirsiniz.



Kirada yaşanan bu son gelişmeler, hem kiracıları hem de ev sahiplerini yakından ilgilendirmektedir. Her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini bilmesi ve yasalara uygun hareket etmesi önemlidir.

Bu tarihten sonra ev sahipleri, kira artış oranlarını TÜFE'ye göre belirleyebilecek.