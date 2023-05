Kemal Derviş öldü mü, ne zaman, neden öldü? Kemal Derviş kimdir ve kim getirdi?

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş yaşamını yitirdi. Kemal Derviş'in hayatını kaybetmesinden sonra hakkında aramalar hız kazandı. Kemal Derviş'in kim olduğu ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Peki, Kemal Derviş kimdir, nereli? Kemal Derviş neden öldü? Kemal Derviş hangi partilerde görev yaptı?Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve CHP milletvekili Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti. Derviş, bir süredir Washington'da tedavi görüyorduKemal Derviş, 10 Ocak 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Türk, annesi Alman olan Kemal Derviş, İngiltere'de Londra Ekonomi Okulundan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesinde doktorasını yaptı.1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesinde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankasına girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankasındaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri yürüterek mali krizin asgari hasarla atlatılmasını sağladı. Türk finans sisteminin radikal bir şekilde yeniden yapılanmasını sağlayan Güçlü Ekonomi Programı'nı hazırladı. 2002 Ağustos ayında başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etti. İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ancak bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu.3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevine atandı. 2009 yılında bu görevi Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Helen Clark'a devretti.En son Mart 2005'te Center for Global Development iş birliği ile For a Better Globalism (Daha iyi bir Küreselleşme) adlı kitabını yayınladı. Ayrıca Derviş'in Jaime De Melo ile ortaklaşa yayınladığı General Equilibrium Models for Development Policy (Kalkınma için Genel Denge Modelleri) adlı kitabı, 80'li yıllarda üniversitelerde okutulan yaygın bir ders kitabı oldu. Hâlen ikinci eşi olan Amerikalı Catherine Derviş ile evli olup, 2006 yılında yayımlanan "Recovery from the Crisis and Contemporary Social Democracy" (Krizden kurtulma ve çağdaş sosyal demokrasi) adlı kitabın yazarıdır. Mayıs 2008 tarihinde Financial Times'a yaptığı açıklamada Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerde enflasyon tsunamisi yaşanacağını ve son bir yıldan kısa sürede bu ülkelerde halkın %25 daha fakirleştiğini belirtti.Kemal Derviş, Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği görevini de yürüttü.I. Abdülhamid'in karısı dışında ardından göz yaşı döktüğü tek kişi olan sadrazamı Halil Hamid Paşa'nın 7. kuşaktan torunudur.