Haber Tarihi: 26 Eylül 2023 13:47 - Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 13:47

Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman bölünecek 2023?

Borsada KLKIM koduyla işlem gören Kalekim şirketinin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından onayı aldı. KLKIM sermayesini yüzde 300 oranında artıracak. Peki, Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman?

Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman bölünecek 2023?
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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden sermaye artırımı kararı gelmeye devam ediyor. Kalekim de bedelsiz sermaye artırımı kararı alan şirketlerden biri oldu. Kalekim %300 bedelsiz tarihi ne zaman,  ne zaman bölünecek?

Kalekim (KLKIM) bedelsiz ne zaman 2023?

Kalekim, 14 Haziran tarihinde bedelsiz sermaye artırımı yapma kararı alarak 23 Haziran 2023 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Başvuru süreci sonucunda SPK, 20 Eylül 2023 tarihinde Kalekim'in bedelsiz sermaye artırımı talebini onayladı. Ancak, bedelsiz sermaye artırımının ne zaman gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı.
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Kalekim
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