Haber Tarihi: 30 Haziran 2025 16:00 - Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 16:00

Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? 30 Haziran 2025

En düşük emekli maaşı ve memur zammı öncesinde Kabine Toplantısı'nda konuşulması bekleniyor. Bu hafta son enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber emekli ve memur zammı netleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Beştepe'de bir araya gelecek Bakanlar Kurulu masasında kritik kararlar alınacak. Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...

Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? 30 Haziran 2025
Abone Ol
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleşecek. Milyonlarca emeklinin merak ettiği zam konusu toplantıda masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantının ardından gündem konuları ve alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Özellikle de SGK emekli ve memur maaşı zammı yaklaşmasıyla gözler Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de kabineyi toplayacak.

Toplantıda orman yangınları, en düşük emekli maaşı gündemde olacak. Kabine toplantısı saat 15.00'te başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması ve Kabine toplantısında alınan kararları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI DA MASADA

En düşük emekli aylığı üzerinde yapılan çalışma ile kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri bugünkü Kabine Toplantısı'nda öne çıkıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta en düşük emekli aylıkları ile ilgili çalışma yaptıklarını duyurmuştu. Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emeklilerin yasal düzenleme yapılmadığı takdirde temmuz ayında zam alamayacak. Bu nedenle AK Parti, bunun için çalışmalar yürütüyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı içinde gelişmeler takip ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ara zammı ile ilgili olarak açıklamada bulunduğunu "Asgari ücrete ara zam gündemde mi?" sorusuna, " Bunları konuşmak için henüz çok erken." demişti.

Bugünkü Kabine Toplantısı'nda asgari ücrete ara zam konusununda konuşulması bekleniyor.

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden yok? 30 Haziran TV 8 yayın akışı Gündem Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden yok? 30 Haziran TV 8 yayın akışı
UEFA'dan Lyon ve Crystal Palace kararı Dünya Futbolu UEFA'dan Lyon ve Crystal Palace kararı
Transfer dönemi resmen başladı Futbol Transfer dönemi resmen başladı
Karşıyaka'da yönetim işbaşı yapacak TFF 3. Lig Karşıyaka'da yönetim işbaşı yapacak
Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? 30 Haziran 2025 Gündem Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? 30 Haziran 2025
Altay'da vedalar devam edecek TFF 3. Lig Altay'da vedalar devam edecek
Altınordu yönetimi transfere soğuk TFF 2. Lig Altınordu yönetimi transfere soğuk
Yılmaz Erdoğan: 'Türkiye'de yetenek sıkıntısı yok' Futbol Yılmaz Erdoğan: "Türkiye'de yetenek sıkıntısı yok"
Tammy Abraham kimdir, kaç yaşında? Tammy Abraham kariyeri ve istatistikleri Gündem Tammy Abraham kimdir, kaç yaşında? Tammy Abraham kariyeri ve istatistikleri
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş'ta anlaşma: Tammy Abraham!
2
Napoli'den Osimhen'e ültimatom: "Karar ver!"
3
Leroy Sane: "Galatasaray çok özel olacak!"
4
Galatasaray'ın B planı: Osimhen olmazsa Boniface
5
Beşiktaş'tan Osayi Samuel'in telefonuna ret!
6
Suudiler çıldırdı: Osimhen'e 50 milyon
7
Attila Szalai'ye Süper Lig'den sürpriz teklif

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.